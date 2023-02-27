原标题：年轻人纷纷返乡冷家村“热”起来了

“又有3名青年确定返乡创业，冷家村现在越来越热闹了。”开完春节后第一次村“两委”会，山东威海乳山市南黄镇冷家村党支部书记冷青林欣喜地告诉记者。

这次会上，村里确定新的一年要着重发展农业电商，由村集体提供场地、冷库等，吸引外出人才返乡创业，带动村集体经济发展。

以前，冷家村以种植地瓜、白菜等作物为主，村民收入普遍较低，青年大多外出务工。冷家村就像它的名字一样，越来越冷清，一度成为贫困村。2021年5月，“90后”冷青林当选为村党支部书记后，试图通过调整种植结构，把产业搞“热”。

几次项目调整不如意后，冷家村得到南黄镇共富党建联盟的帮助，引进山东省农科院培育的黑黏糯玉米。

冷青林介绍，发展黑黏糯玉米项目投资少、回报高、见效快。“2022年，我们在两个原先荒废的大棚和40亩土地试种，共为村集体增收18万元。”他说。

发展有奔头才能解决人才“冷”的问题。

在外做电商的冷伟芳，看到家乡农产品的商机后回村发展。冷伟芳说：“回村这一年，自家的电商业务营收达到四五十万元，还带动了村民把品质较好的农产品在网上卖出了好价格。”

近来，很多年轻村民返乡，冷青林挨家挨户邀请，组织了一次“在外人员”座谈会。大家你一言我一语，一同为村子发展出谋划策。座谈会后，更多年轻人动了回乡发展的念头。

聚力、聚才，才能聚心。

近两年，冷家村“两委”稳扎稳打推进乡村振兴，用“支部周四议事”等制度为村民解决了拖欠工资、山路整修、道路硬化、路灯监控等15个难题，以往“支部喊破天、党员瞧热闹、村民不关己”的困局得以打破。

如今，愿意开村民大会的人越来越多，会场也热闹起来了。村民冷传彪说：“讲的都是村里的工作，和我们息息相关，所以大家现在都非常愿意来。”

“冷家村通过工作机制创新，实现人才回流、自我造血，村集体经济收入两年间翻了一番，实现‘后进变先进’的巨变，激发了乡村振兴活力，村风民风焕然一新。”南黄镇党委书记冯玫瑰说。(新华社记者 王 阳)

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