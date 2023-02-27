人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

年轻人纷纷返乡冷家村“热”起来了

2023年02月27日08:11 | 来源：科技日报
小字号

原标题：年轻人纷纷返乡冷家村“热”起来了

“又有3名青年确定返乡创业，冷家村现在越来越热闹了。”开完春节后第一次村“两委”会，山东威海乳山市南黄镇冷家村党支部书记冷青林欣喜地告诉记者。

这次会上，村里确定新的一年要着重发展农业电商，由村集体提供场地、冷库等，吸引外出人才返乡创业，带动村集体经济发展。

以前，冷家村以种植地瓜、白菜等作物为主，村民收入普遍较低，青年大多外出务工。冷家村就像它的名字一样，越来越冷清，一度成为贫困村。2021年5月，“90后”冷青林当选为村党支部书记后，试图通过调整种植结构，把产业搞“热”。

几次项目调整不如意后，冷家村得到南黄镇共富党建联盟的帮助，引进山东省农科院培育的黑黏糯玉米。

冷青林介绍，发展黑黏糯玉米项目投资少、回报高、见效快。“2022年，我们在两个原先荒废的大棚和40亩土地试种，共为村集体增收18万元。”他说。

发展有奔头才能解决人才“冷”的问题。

在外做电商的冷伟芳，看到家乡农产品的商机后回村发展。冷伟芳说：“回村这一年，自家的电商业务营收达到四五十万元，还带动了村民把品质较好的农产品在网上卖出了好价格。”

近来，很多年轻村民返乡，冷青林挨家挨户邀请，组织了一次“在外人员”座谈会。大家你一言我一语，一同为村子发展出谋划策。座谈会后，更多年轻人动了回乡发展的念头。

聚力、聚才，才能聚心。

近两年，冷家村“两委”稳扎稳打推进乡村振兴，用“支部周四议事”等制度为村民解决了拖欠工资、山路整修、道路硬化、路灯监控等15个难题，以往“支部喊破天、党员瞧热闹、村民不关己”的困局得以打破。

如今，愿意开村民大会的人越来越多，会场也热闹起来了。村民冷传彪说：“讲的都是村里的工作，和我们息息相关，所以大家现在都非常愿意来。”

“冷家村通过工作机制创新，实现人才回流、自我造血，村集体经济收入两年间翻了一番，实现‘后进变先进’的巨变，激发了乡村振兴活力，村风民风焕然一新。”南黄镇党委书记冯玫瑰说。(新华社记者 王 阳)

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部