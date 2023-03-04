原标题：新华全媒＋丨江苏南通金沙小学传承雷锋精神60载

左图：上世纪60年代，金沙小学五（2）雷锋中队队员帮助军烈属打水（新华社发）；右图：2月24日，金沙小学学生们和当地敬老院老人聊天（新华社记者 季春鹏 摄）（拼版照片）。

走进江苏省南通市通州区金沙小学，“雷锋”无处不在：大门上方“向雷锋同志学习”几个大字熠熠生辉，教学楼高高挂起的“当好雷锋精神的种子”横幅格外醒目……

1963年3月，毛泽东同志题词“向雷锋同志学习”发表。金沙小学五（2）中队辅导员向孩子们讲述雷锋事迹，并将中队命名为“雷锋中队”。少先队员们从身边的“小善”做起，照顾军烈属、孤寡老人……60年来，一届又一届的学生把“雷锋”当作“偶像”。

不久前，学校老师带着五（2）雷锋中队的学生代表，前往雷锋精神发祥地辽宁抚顺开展“寻根之旅”，让学生们对雷锋精神有了更深刻的感悟。

积小善，成大德。雷锋精神浸润了全校师生的心灵，他们踏着雷锋的足迹，用实际行动弘扬雷锋精神。

新华社记者 季春鹏 摄

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