人民网北京2月28日电 （记者孙竞）水黾为何能在水上“行走”？壁虎为什么能在天花板上爬？洗澡水为什么只会逆时针旋转流入下水道？日前，由18位院士主笔创作的《院士解锁中国科技》丛书新书发布会在北京举行。

丛书涵盖近200位科学家的故事和170个中国科技亮点，内容涉及医药卫生、信息、林草、环境、气象、石油和天然气、矿产、农业、林草、交通与运输等领域，通过聚焦我国科技事业，展现我国科技实力，培养少年儿童学科学、爱科学的兴趣，弘扬自立自强、不断探索的科学精神。

《给“发烧”的地球降降温》一书的主笔，中国科学院院士、发展中国家科学院院士朱永官在发布会上表示，希望通过书本让孩子们了解中国科学家在解决全球性环境问题中的重要贡献，也希望在孩子们心中播撒科学的种子，将来能够接上接力棒，继续探索自然的奥秘。

中国工程院院士、原副院长、中国工程物理研究院高级科学顾问、国家气候变化专家委员会顾问杜祥琬在讲话中谈到，阅读是打开知识大门的钥匙。科学普及既是社会的需要，也是院士们的责任。家国情怀是中国科学家精神的灵魂，要把科学研究这项事业做好，促进国家的进步，人类的进步。

“科学育儿，从娃娃抓起，对国家科技后备人才的培养是重要的人才培养战略。”中国科学院院士、国际欧亚科学院院士匡廷云介绍，在《小绿叶中的大天地》一书讲到了著名的植物生理学家汤佩松先生的故事，讲到了塞罕坝精神，这将引导孩子们从小热爱科学，崇尚科学，树立科学报国的理想，对实现科技强国具有重要意义。

中国少年儿童新闻出版总社有限公司董事长孙柱介绍，该套丛书继目前已出版的10卷，接下来还将围绕航空、航天、电力与能源、水利、材料与制造、建筑等领域继续展开编著，为少年儿童提供更多精神食粮。

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