新华社北京2月28日电（记者徐壮）记者28日从教育部获悉，教育部办公厅日前印发通知，部署于2月至4月开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动。

春季促就业攻坚行动以“抢抓春招关键期 全力攻坚促就业”为主题，通过开展“访企拓岗促就业”行动、“万企进校园”招聘活动、“24365校园招聘服务”网络平台联通共享、“就业育人”主题教育活动、“宏志助航”重点群体帮扶行动等5大行动任务，挖潜创新开拓更多市场化岗位，抓住时机抓紧开展校园招聘，突出精准做实做细就业指导帮扶，引导高校毕业生主动求职，加力加快推进就业工作进程，为确保2023届高校毕业生离校前后就业局势稳定奠定坚实基础。

通知要求，新建普通本科高校、高等职业院校书记和校（院）长走访用人单位原则上不少于100家；2022届毕业生去向落实率低于当地平均水平的高校校领导班子新开拓用人单位不少于100家。

通知部署，各地各高校要重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，建立帮扶工作台账，按照“一人一档”“一人一策”精准开展就业帮扶工作。

通知还提出，建设部、省、校联通共享的线上招聘服务体系，各地各高校就业网站与国家大学生就业服务平台互联互通、信息共享。

(责编：白宇、胡永秋)