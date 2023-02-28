人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部部署开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动

2023年02月28日19:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月28日电（记者徐壮）记者28日从教育部获悉，教育部办公厅日前印发通知，部署于2月至4月开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动。

　　春季促就业攻坚行动以“抢抓春招关键期 全力攻坚促就业”为主题，通过开展“访企拓岗促就业”行动、“万企进校园”招聘活动、“24365校园招聘服务”网络平台联通共享、“就业育人”主题教育活动、“宏志助航”重点群体帮扶行动等5大行动任务，挖潜创新开拓更多市场化岗位，抓住时机抓紧开展校园招聘，突出精准做实做细就业指导帮扶，引导高校毕业生主动求职，加力加快推进就业工作进程，为确保2023届高校毕业生离校前后就业局势稳定奠定坚实基础。

　　通知要求，新建普通本科高校、高等职业院校书记和校（院）长走访用人单位原则上不少于100家；2022届毕业生去向落实率低于当地平均水平的高校校领导班子新开拓用人单位不少于100家。

　　通知部署，各地各高校要重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，建立帮扶工作台账，按照“一人一档”“一人一策”精准开展就业帮扶工作。

　　通知还提出，建设部、省、校联通共享的线上招聘服务体系，各地各高校就业网站与国家大学生就业服务平台互联互通、信息共享。

(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部