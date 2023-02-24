原标题：即查即改 北京2月底前完成专技类培训机构预付卡管理检查

北京今年2月14日开展专业技术类职业资格考试培训机构单用途预付卡管理专项检查以来，已经检查专技类培训机构49家。今年2月底前，北京将完成全面检查，实现全覆盖。对检查出的问题形成清单，明确整改要求。对整改不到位、不彻底、弄虚作假、敷衍了事的培训机构，严格依法查处，确保专项检查工作取得实效。

今天，记者从北京市人力资源和社会保障局了解到，自2月14日全市部署专项检查工作以来，各区人社部门按照统一部署立即行动，制定专项检查工作方案，明确检查重点、检查内容和检查方式，全面开展工作。截至目前，全市已经检查专技类培训机构49家。

北京市人力资源和社会保障局与海淀区人力资源和社会保障局联手，共同对职尚教育科技公司和环球兴学科技发展公司开展专业技术类职业资格考试培训机构单用途预付卡管理专项检查，重点检查预付卡发行备案、资金存管支取、凭据签订等方面的管理情况。

海淀区人社局根据区域内培训机构多而散、隐而杂的实际，统筹开展专项检查。全面摸排全区205家机构，明晰监管底数，确定监管重点；注重发挥环球网校培训规模大、资金存管服务开展早的“领头羊”效应，带动全区培训机构主动进行资金监管。积极承办全市专技类资金存管政策宣讲和业务推介活动，制作政策短视频，通过新颖的主题展现形式，扩大受众范围，促进政策落地。针对综合执法部门与行政部门首次协同开展专技类资金监管政策执法检查，创新执法流程和执法方式，形成“笔录督改—责令整改—违法处罚”的执法流程。在摸底+督改的基础上，主动征求培训机构意见和建议，传达监管部门规范市场运营的决心，为依法合规、诚信经营的培训机构创造良好的营商环境。

朝阳区人社局注重从“开展全面摸排，分类分步规范，营造自律氛围，推动制度建设”四方面开展专项检查。根据培训机构现状“画像”，以年投诉量较大、季度退费案件多且解决率低的机构为重点，开展全面摸排。针对培训机构存在问题情况、整改难易程度，各有侧重开展专项检查、分类指导、整改提高，制定分类分步规范策略。推动头部机构、守规机构实现资金存管，发现和收集可复制的先进管理方法，营造行业健康发展氛围。结合检查整改实际，定期更新区域培训机构问题清单及分级管理名单，建立培训机构监管长效机制。

丰台区人社局注重下好先手棋、打好组合拳、跑出加速度、织密防护网。将已纳入监管名册的8家培训机构作为重点，开展“培训机构大核查行动”。通过电话核查、网上核验等方式，掌握机构经营状况、培训业务范围、注册地址等基本信息，做到底数清、情况明。目前，区内培训机构备案监管率已达75%。联合区综合执法队、仲裁院等相关部门协同建立共享共管的综合监管模式，开展联合检查行动，抽调精干力量组成专项检查组，联合开展约谈、实地走访等检查工作，打好执法组合拳。对专项检查中需要整改的培训机构，签署“7日限时整改”承诺书，敦促企业制订整改措施，即查即改，跑出加速度。联合区公安机关、金融办、网信办、市场监管等部门，建立丰台区“培训机构风险防范化解长效工作机制”，织密防护网，及时化解潜在的社会风险。

北京市人力资源和社会保障局指出，今年2月底前，北京将完成专技类培训机构全面检查，实现全覆盖。对检查出的问题形成清单，明确整改要求。督促指导培训机构认真整改，限期完成。对整改不到位、不彻底、弄虚作假、敷衍了事的培训机构，严格依法查处，确保专项检查工作取得实效。(记者 杜燕)

(责编：李依环、郝孟佳)