提案人：民盟中央

案由：职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，但目前还存在政策落实不够到位、服务地方经济发展能力不足、高职人才社会认可度不高等问题。

建议：健全职业教育协调督导机制。针对职业教育多头管理、学校类型多等问题，建立健全各部门联席会议制度；强化职业教育类型定位，推出符合现代职业教育特色的配套政策。

完善现代职业院校设置及考评制度。研究制定中职学校、职业专科、职业本科等不同层次职业院校设置标准；完善从初级工到高级技师“五级”技能等级证书制度；制定专业建设标准及教学标准，防止职业教育“普教化”；遴选一批职业技能等级第三方认定机构，对职业院校在校学生和职工技能培训加强管理和考核认定，将毕业生就业质量、服务地方产业发展贡献度作为衡量职业院校办学质量的主要指标，定期对职业院校开展考核评价。

打通技能人才成长成才通道。参照专业技术人员职称评审体系，破除唯学历论观念，坚持以能力为核心，构建技能人才职称晋升体系；督促各地严格落实技能人才与技术人才在职称评审、工资待遇、干部选拔等方面的互认制度，在公开招聘、职称评定时给予技能人才平等待遇，切实提升技能人才社会地位；健全技能人才全生命周期成长机制，畅通各类技能人才学历、技能提升通道，激励新时代青年走技能成才、技能报国之路，为推进乡村振兴、实现共同富裕贡献职业教育力量。

（文 宇整理）

《 人民日报 》（ 2023年02月23日 18 版）

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