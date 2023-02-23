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教育部门开展寒假高校毕业生就业行动

2023年02月23日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （记者黄超）教育部今年1—2月部署开展2023届高校毕业生寒假促就业“暖心行动”，国家大学生就业服务平台寒假期间推出10场次全国性专场招聘活动。截至2月15日，参加用人单位超过9100家，提供岗位信息超过49.1万条。自去年秋季学期以来，该平台已累计为毕业生提供岗位信息超过265.8万条，组织44场线上专场招聘活动，累计参会单位超过11万家。

聚焦供需精准对接，举办重点群体系列招聘活动。突出做好精准服务，面向少数民族毕业生、毕业研究生、高职高专毕业生等群体组织“24365专场招聘”活动，更好满足不同毕业生群体就业需求，累计参会用人单位超过4300家，提供岗位信息超过12.4万条。

聚焦服务国家战略，举办重点领域系列招聘活动。面向国防军工、高新科技企业等国家发展重点领域，搭建人才供需对接平台，举办“重点领域企业高校毕业生网络招聘会”，累计参会用人单位超过220家。唱响基层就业主旋律，鼓励更多毕业生投身乡村一线，举办“‘乡村振兴 大有可为’专场招聘会”，为乡村教育、乡村经济和乡村治理等输送人才，累计参会用人单位超过600家，提供岗位信息超过3.7万条。

聚焦服务区域发展，举办校地协同系列招聘活动。充分发挥校地联动、校际合作促就业优势，面向中西部地区、东北地区和海南自贸区等重点区域，举办“东北五校毕业生寒假专场网络双选会”和“全国高校‘共享就业’中西部、东北部高校线上联合双选会”等区域类专场招聘活动5场，累计参会单位超过3900家，提供岗位信息超过30万条。

据介绍，春季学期开学后，教育部将组织“民企高校携手促就业招聘活动”“专精特新企业招聘活动”“全国国家级经济技术开发区高校毕业生网络招聘会”等系列线上专场招聘活动，持续为供需对接搭建平台，帮助毕业生顺利就业。

(责编：李依环、郝孟佳)

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