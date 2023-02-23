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浙江九旬老人拾荒助学十载 捐献遗体是最后心愿

2023年02月23日08:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江九旬老人拾荒助学十载 捐献遗体是最后心愿

　　王坤森在深夜拾荒。　吴柳静　摄

　　22日，记者从浙江省红十字会获悉，浙江九旬退休教师王坤森于昨日签署遗体捐献志愿书，实现身后重回浙江大学成为“大体老师”的心愿。

　　王坤森今年91岁，退伍前曾是一名部队军官，转业后在浙江医科大学(现浙大医学院)从事国防教育工作，直到退休。为了帮助失学儿童，2012年，年过八旬的他决定拾荒助学、风雨无阻。

　　在拾荒的十年多时间里，王坤森一共资助了7名学生。在浙江大学的帮助下，王坤森还设立了“王坤森助学金”，用来帮助更多的孩子。他曾告诉记者，人要有意志，助人的心要真诚，公益的事业自己会奉行一生。

　　去年底，王坤森突发心脏病，继续拾荒变得力不从心。“我最后的心愿，就是把遗体捐献给浙江大学医学院，通过这种方式‘重返’讲堂。我希望能贡献自己的全部，这件事我想了很久，燃尽自己、照亮他人，是我作为党员最后的光荣。”王坤森说。

　　生命不息、行善不止。签下遗体捐献志愿书后，王坤森笑着说，“踏实了。”

　　据了解，浙江于2010年启动人体器官(遗体、组织)捐献工作，迄今已13年。截至2023年1月底，浙江省累计人体器官(遗体、组织)捐献志愿登记29.8万人，实现器官捐献2122例；遗体捐献1225例；眼组织捐献2294例。(钱晨菲)

(责编：郝孟佳、李依环)

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