原标题：全国人大代表董彩云：始终为乡村教育鼓与呼

连续走访两所基层学校，回来又要梳理问题，忙到晚上8点多，全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州教师培训中心副主任、临夏开放大学副校长董彩云都没顾上吃晚饭。

董彩云想利用好一切时间，为教育发展、乡村振兴发声。临夏州的不少基层学校，都留下了董彩云的足迹。

该州所辖八县市曾是六盘山集中连片特困片区扶贫开发重点县，教育基础条件薄弱、教育教学质量不高、高层次师资力量匮乏。在乡村教师的岗位上耕耘了30多年，董彩云直击“痛点”，始终为乡村教育鼓与呼，既建议相关部门进一步加强对民族地区教育的资金投入和政策支持力度，又心系乡村教师，希望解决他们的编制、待遇问题。

为何钟情教育？董彩云总会讲起一段往事：20多年前，她在积石山县吹麻滩小学任校长，一位母亲带着一级听力残疾的孩子来入学。当时，临夏州没有特殊教育。董彩云便安排孩子进入一年级随班就读，并针对孩子无法和其他同学进行正常交流的实际情况，量身定做了“不求成功只求成人”的特殊教学目标。

孩子没有名字，董彩云给他取名马学贤；孩子有打篮球和画画的天赋，她便引导他参加学校的篮球队和绘画社团。

在平等、友爱的氛围下，孩子变得越来越自信。到小学毕业时，他不仅掌握了简单的加减法，还会认简单的汉字，会写自己的名字。

2018年，马学贤去探望董彩云，告诉“校长妈妈”，他如今在一家茶餐厅当配餐师，每月工资5000元，还有了女朋友。

董彩云觉得，是教育改变了人的命运、生存的价值、生活的品质，也给一个家庭带去希望，继而夯实了乡村振兴的基础。“现在走到村里，没有晒着太阳‘等靠要’的人，个个都很忙碌，都在做自己应该做的事情。”

百年大计，教育为本。董彩云见证个人命运的改变，也见证民族地区教育事业的跨越式发展。

临夏州教育局资料显示，2013年春季，临夏州官方以自有财力推行15年免费教育，解决所有适龄儿童从幼儿园到高中的费用问题。2019年，当地首次提出振兴教育的目标，同年成立临夏州委教育工作领导小组。2022年，临夏州加大县城学校建设力度，满足学生在县城集中上学的需要；今年，又计划在教育方面投资40多亿元，建成临夏中学三期等45所中小学和幼儿园、5个县市的职校和职教中心、松鸣岩中国式现代化学生劳动实践综合基地等项目，开工建设60个教育基础项目，新增学位1.5万个。

其间，董彩云在全国两会上的建议也得到相关部门高度重视——现在，临夏州义务教育教师工资水平不低于公务员工资平均水平；农村一线教师也有了交通补贴、乡村补贴，职称评审条件进一步放宽；厦门、济南等东部发达地区的优质教育资源也借合作办学、跟岗研修、交流研讨等方式来到临夏州。

董彩云介绍，仅去年一年，当地累计有教师1万余人次参加了线上教学技能培训。“待遇好了，业务强了，老师们的教学劲头更足，也能引领带动更多身边的人，爱家乡，爱孩子，爱自己的事业。”

今年，董彩云又准备携“关于将临夏州松鸣岩中国式现代化学生劳动实践综合基地创建成全国中小学劳动教育试验区的建议”赴京参会。

一方面，是让政府花大力气建设的教育实践基地发挥更大效用；另一方面，她希望孩子们能在劳动实践中，强化身体素质，收获心理健康。

(记者 王豪)

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