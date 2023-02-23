郑 强

原标题：着力高素质人才培养 服务中国式现代化

【深入学习贯彻党的二十大精神·太原理工大学】

人才培养质量是大学的灵魂。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计”，并第一次将科技、教育、人才放在一起进行统筹部署、集中表达。党中央站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的战略高度，对加快人才强国作出的战略谋划，为我们扎根三晋，办好人民满意的大学指明了未来航向。太原理工大学将始终聚焦党的二十大对高等教育、对人才培养所提出的新要求，不断激发内生动力、着力提升人才培养质量，助力山西高质量发展，赋能中国式现代化。

服务“国家战略”，培养堪当大任之才。习近平总书记五年三次亲临三晋大地，对加快绿色低碳技术攻关、持续推动产业结构优化升级作出重要指示，为山西能源革命转型发展指明了方向。作为煤炭、化工、矿业特色鲜明的地方高水平高校，太原理工大学始终坚持为党育人、为国育才，积极探索“可服务于能源革命”的人才培养路径，不断加大在清洁能源相关研究领域的投入力度，加强涉煤涉矿相关学科的建设，相继开设智能采矿、新能源开采实验班，增设“矿物加工过程测控智能化”“智慧矿山与智能采矿”等智能化课程，与大型煤炭企业和智能矿井签订协同育人合作协议，与国外多所高校开展联合培养。近年来，学校为国内矿业行业输送了数千名高级人才，成为培养矿业栋梁和大师的沃土、摇篮。

突出“固本强基”，培养拔尖创新之才。党的二十大报告指出，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才。当前，太原理工大学双管齐下，一手抓“通识教育”，构建本科教育人才培养“三院”模式，设立本科生院、求实学院、宗复学院，夯实基础，开出让学生受益终身的“老虎课”，帮学生“扎好马步”；一手强化“专业教育”，组建20个学教贯通的研究院，让学院教育与产业见面，充分做到全过程育人、全方位育人。近年来，学校创新培养蔚然成风：2021年，在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛中斩获4金1银，位列全国高校金牌排行榜第9，产业命题赛道全国第1；2022年又获2金7银，位列产业赛道全国第4、金银奖总数全国第7。

注重“艺体教育”，培养身心健康的未来之才。大学的根本任务是立德树人。教育要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。近年来，学校尤其关注学生的“艺体教育”，注重“以声启心、以美培元”：2020年，组建音乐舞蹈系；2021年起，在山西大剧院成功举办两届高水平“新年音乐会”；兴建新校区体育馆、游泳馆，创建马术学院等。在多年的努力下，学校竞技体育成绩斐然，成为国内迄今为止唯一一所获得过男篮、男足两项全国总冠军的大学。前不久，学校高水平运动队队员在国际雪车联合会雪车欧洲杯比赛中初次崭露头角，一举拿下铜牌。

赓续“文化基因”，培养根脉传承之才。“巍巍太行，莽莽吕梁，表里山河是我们华夏的脊梁。汾水绵绵，黄河泱泱，千年文脉在我们血液中流淌。尚西学格致，成专斋焜煌，闳才毓秀，开启现代文明之光。求天地至臻，探寰宇苍茫，薪火赓续，追逐民族复兴梦想……”太原理工大学新版校歌唱出了师生对学校120年悠久历史的自信，表达了对三晋壮丽自然风光的热爱。秉承这样的精神文脉，太原理工大学始终坚守服务山西的办学传统，组建新能源与电气工程、新材料与新装备、大数据与人工智能等20个新型交叉学科集群，在山西全境布局成果转化中心；组建生态学、集成电路、文物修复等地域特色学院，全方位服务山西转型发展；首尝“研究院+先导项目”模式，主动与省属企业、县级政府机构、高校、科研院所等对接，在多领域合力攻关当前最急需、最前沿的技术难题，成果转化、技术转移等累计为地方和行业企业创造经济效益逾百亿元，是山西高校科技创新“排头兵”和“领头雁”。

有理想才会有追求，有追求才会有目标，有目标才会有动力，有动力才能有行动！跨越两个甲子的太原理工大学，诞生于民族危难之际，成长于国家振兴之时，参与和见证了中国近现代高等教育的诞生、振兴和崛起，120年来培育了40余万优秀学子和祖国栋梁。

120年的办学历史雄辩地表明，百廿太原理工，必须是仰望星空的大学；必须是在中华民族伟大复兴实践中，能够为中国式现代化建设作出重要贡献的高水平大学。太原理工培养的学生，工作要有本领、生命要有激情、生活要有梦想、待人要有责任。太原理工培养的学生，要体验地气之纯，绝不沾染市井之俗；要倾听大众之声，绝不随波逐流；要响应国家与人民之召唤，绝不追崇和臣服权势与金钱之使唤。要保持平和与谦逊，更要推崇独立思考之坚守与笃定；既可做一颗小小螺丝钉，又可做千层大厦之栋梁；既要对亲人和老幼充满厚爱与深情，更要在民族和国家大义面前有敢于挺身与牺牲之勇气。

展望未来，太原理工大学将以党的二十大精神为指引，披荆斩棘、赓续前行，走出一条扎根三晋大地、服务国家人民、建设高水平一流大学的荣光之路。

（作者：郑 强，系太原理工大学党委书记、教授）

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