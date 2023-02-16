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期待下一次相遇（人在旅途）

王艺霏文/图
2023年02月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　冰岛蓝冰洞美景。

　　“你觉得，将来你还会再来冰岛吗？”

　　当我坐在冰岛机场吃着汉堡时，同行的伙伴突然转过头来看着我，这样问道。

　　我愣了一下，突生伤感。我还没反应过来自己即将离开冰岛了，我的心还穿梭在茫茫雪原之上，还停留在被日出映红的雪山顶上，在大西洋的最北岸上，在鸟之吻石拱桥上，在漫天星空和极光上，在黑沙滩上，在蓝冰洞上……六天五晚的行程，已经让我的心和眼睛彻底融化在冰岛的美丽中。

　　我会再来吗？我不知道。盯着机场的玻璃，看着外面还未停止的暴风雪，我陷入了沉思。

　　谁又能预测未来呢？它原本就是未知和充满不确定性的。就像我不确定自己是否能在冰岛实现16岁便有的看极光的梦想。在去冰岛之前，我就已经做好了无法遇见极光的心理准备。但是，在到达的当天晚上我们就看见了极光，多么惊喜啊！即使踩着冰面，双手冻得通红，我们也仍旧用饱满的热情架好三脚架和相机，站在寒风中不敢动，只为拥有和极光在一起的纪念。

　　在风雨交加的情况下登冰河湖的观景台，我也不确定自己是否能登顶。双手紧紧攥着绳子、脚踩着冰和雪走一步滑一步的时候，我的脑海中闪过无数次“要不然别上了”“我真的上不去了”，但最终还是靠着“再坚持一下，快到了”的信念最终登上了观景台。那一刻，我看到了广阔的冰河湖，一半被冻住了，一半在缓缓流动。向远方眺望，湖对岸巨大的蓝色冰块犹如蓝宝石般躺在那里。冰冷的雨还在不停拍打，但我的内心早已没有了恐惧，唯有平静。

　　规划冰岛之行时，我没想到除夕和大年初一会在冰岛度过，等到临近出发，才发现即将在旅行中过年。但不管我们身在何处，春节拜年的习俗一定会完成。因为时差缘故，我只能在去景点的路上给国内的亲人朋友一一拜年。按理说我在国外的4年里只有一次回家过年，应该习惯了在外过年的感觉，但这次总觉得有些伤感，抑或是因为在这人烟稀少的孤独岛屿而触景生情了吧。

　　同行的伙伴原本期待在冰岛买一大堆好吃的，大家热热闹闹一起过年。可转遍了冰岛的超市，我们却只买到几只烧鸡。没关系，哪怕只有烧鸡，我们也幸福地在酒店里大快朵颐，还一起看了春晚。大家的笑声回荡在酒店房间里，兔年就这样开始了。

　　渐渐缓过神来，我还坐在机场，眼睛盯着因为暴风雪而不断延误的航班。飞机不知什么时候能起飞，留给我的只有等待。是啊，未来好多事情不确定，突如其来的事件常会打乱计划，无法预知去过的地方是否还会再次踏足，现在做的事情未来会不会继续做。我们能做的是把握当下，珍惜眼前的幸福，努力做好当下可以做好的事。因此，每去一个地方旅行，我都会当作这是我此生最后一次去那里，我会尽自己最大努力用眼睛和相机记录它的美，用身心去感受当地的人文和美景，未来若有机会再去，那也将会是收获新感受、相遇新惊喜的过程。

　　把握当下吧，努力克服困难去看想看的风景，去爱你所爱的家人与朋友。

　　再见，冰岛，我会铭记此刻，也更期待下一次与你相遇。

　　（作者系利兹大学中国留学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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