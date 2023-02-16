王敬仪

作者在成均馆大学图书馆内阅读。

2022年8月20日，我第一次来到韩国，这是我第一次一个人出国，也是第一次离开父母单独生活。出发之前的一个礼拜，我的心情焦躁不安，虽然在国内学习了1年的韩语，但仍因担心今后会不会语言交流不畅而心神不宁。然而，真正到达后，一切好像比想象中顺利不少。

我提前订好了酒店，但由于对环境和路线不熟悉，找了半天也没找到目的地。不得已，我便向隔壁酒店的老板求助，他不但热情地为我指路，还称赞我韩语说得很好。对一个初来乍到的留学生来说，这样的时刻多让人暖心啊。刚开始的1周里，我经常用不熟练的韩语和大家对话，大家都会耐心地听我说完，还会友善地告诉我语法中不地道的地方，帮助我提高语言能力。

韩国是重视礼仪的国家，哪怕是与不认识的人擦肩而过，当地人都会微微低头，露出笑容。在一次餐厅点单中，我遇到了一个让我倍感亲切的姐姐，因我的韩语不太标准，点单时老板听不懂，就在我着急无奈又困窘的时候，她站出来，用流利的中文对我说：“需要帮助吗？”。我一愣，瞬间像遇见了“救星”。在她的帮助下，我成功在餐厅下了单，我们还交换了电话号码。我在韩国独自生活，没有朋友，她便常会邀请我和她的朋友们一起吃饭、交流。之所以能说一口流利的汉语，是因为她曾在中国生活过9年时间。这个姐姐经常说：“我在中国的时候，总是得到许多中国朋友的帮助，因此，在韩国碰到中国留学生非常亲切，我也很想在别人遇到困难的时候施以援手。”像她一样热心肠的人，我在这里还遇到过很多……

在韩国的生活是温馨的，于我而言也是不断发现的过程。同样是韩式料理，国内的烹饪方式和这里有所不同。以炒年糕为例，国内的炒年糕口味偏辣重油重盐，这里则口感偏甜，炒完后会放很多酱料，味道不错。炸酱面也很不同，国内炸酱面的酱汁多用豆瓣酱炒制，豆豉味和酱香味浓郁；韩国当地的炸酱面酱汁则多为大酱炒制，颜色发黑偏甜口。从面条的口感来说，这里的面条更为筋道，国内的面更软糯。韩国饮食中小菜和调味品的种类很多，大部分以小菜为主，来这里之后，我也逐渐喜欢上了吃韩国泡菜。

韩国人很注重外貌。行走在大街上，穿西装打领带的上班族男士和画着精致妆容的白领女性比比皆是。有时我跟韩国朋友吃饭到很晚，结果第二天一早惊奇发现她们又妆容精致地出现了，让我不禁想起网络上那个“韩国人不睡觉吗！”的搞笑段子。这里交通便利，尤其在大城市之间往返的车次很多。连锁便利店里可以买到交通卡，地铁、公交、出租以及火车都可以使用，还有优惠。有一些商场或者便利店里也能用交通卡消费，留学生回国的时候还可以退还余额，非常方便。

韩国风景优美，山峦起伏。每到周末，有很多身着登山服的叔叔阿姨爬山健身，登高望远。这里天气不错，除了下雨天，其余的日子几乎都是晴空万里、阳光明媚。亲近大自然，呼吸新鲜空气，是我周末最惬意的时候。

韩国的学习生活，让我遇见了很多亲切的人和温暖的事，带给我很多来自异乡的感动。虽然从宿舍到学校两点一线的留学生活有些许乏味，但是，能品尝当地美食、感受韩国的特色文化和异国风情，对于像我这样一个第一次离开父母离开家的人来说，已是十分珍贵的人生体验了。

（作者系韩国成均馆大学中国留学生）

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