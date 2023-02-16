人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

初到韩国（海外学子看海外）

王敬仪
2023年02月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　作者在成均馆大学图书馆内阅读。

　　2022年8月20日，我第一次来到韩国，这是我第一次一个人出国，也是第一次离开父母单独生活。出发之前的一个礼拜，我的心情焦躁不安，虽然在国内学习了1年的韩语，但仍因担心今后会不会语言交流不畅而心神不宁。然而，真正到达后，一切好像比想象中顺利不少。

　　我提前订好了酒店，但由于对环境和路线不熟悉，找了半天也没找到目的地。不得已，我便向隔壁酒店的老板求助，他不但热情地为我指路，还称赞我韩语说得很好。对一个初来乍到的留学生来说，这样的时刻多让人暖心啊。刚开始的1周里，我经常用不熟练的韩语和大家对话，大家都会耐心地听我说完，还会友善地告诉我语法中不地道的地方，帮助我提高语言能力。

　　韩国是重视礼仪的国家，哪怕是与不认识的人擦肩而过，当地人都会微微低头，露出笑容。在一次餐厅点单中，我遇到了一个让我倍感亲切的姐姐，因我的韩语不太标准，点单时老板听不懂，就在我着急无奈又困窘的时候，她站出来，用流利的中文对我说：“需要帮助吗？”。我一愣，瞬间像遇见了“救星”。在她的帮助下，我成功在餐厅下了单，我们还交换了电话号码。我在韩国独自生活，没有朋友，她便常会邀请我和她的朋友们一起吃饭、交流。之所以能说一口流利的汉语，是因为她曾在中国生活过9年时间。这个姐姐经常说：“我在中国的时候，总是得到许多中国朋友的帮助，因此，在韩国碰到中国留学生非常亲切，我也很想在别人遇到困难的时候施以援手。”像她一样热心肠的人，我在这里还遇到过很多……

　　在韩国的生活是温馨的，于我而言也是不断发现的过程。同样是韩式料理，国内的烹饪方式和这里有所不同。以炒年糕为例，国内的炒年糕口味偏辣重油重盐，这里则口感偏甜，炒完后会放很多酱料，味道不错。炸酱面也很不同，国内炸酱面的酱汁多用豆瓣酱炒制，豆豉味和酱香味浓郁；韩国当地的炸酱面酱汁则多为大酱炒制，颜色发黑偏甜口。从面条的口感来说，这里的面条更为筋道，国内的面更软糯。韩国饮食中小菜和调味品的种类很多，大部分以小菜为主，来这里之后，我也逐渐喜欢上了吃韩国泡菜。

　　韩国人很注重外貌。行走在大街上，穿西装打领带的上班族男士和画着精致妆容的白领女性比比皆是。有时我跟韩国朋友吃饭到很晚，结果第二天一早惊奇发现她们又妆容精致地出现了，让我不禁想起网络上那个“韩国人不睡觉吗！”的搞笑段子。这里交通便利，尤其在大城市之间往返的车次很多。连锁便利店里可以买到交通卡，地铁、公交、出租以及火车都可以使用，还有优惠。有一些商场或者便利店里也能用交通卡消费，留学生回国的时候还可以退还余额，非常方便。

　　韩国风景优美，山峦起伏。每到周末，有很多身着登山服的叔叔阿姨爬山健身，登高望远。这里天气不错，除了下雨天，其余的日子几乎都是晴空万里、阳光明媚。亲近大自然，呼吸新鲜空气，是我周末最惬意的时候。

　　韩国的学习生活，让我遇见了很多亲切的人和温暖的事，带给我很多来自异乡的感动。虽然从宿舍到学校两点一线的留学生活有些许乏味，但是，能品尝当地美食、感受韩国的特色文化和异国风情，对于像我这样一个第一次离开父母离开家的人来说，已是十分珍贵的人生体验了。

　　（作者系韩国成均馆大学中国留学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部