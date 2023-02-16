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留学写作，好论文如何炼成

本报记者  周姝芸
2023年02月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　留学期间，论文写作既是重要的学业任务，也是整合知识、输出观点的过程。留学生写作时有哪些可利用的学习资源？如何突破语言障碍？本报记者采访了几名有经验的学生，听听他们的分享。

　　

　　日常积累素材

　　“对我而言，写论文的难点是针对研究问题提出解决方案。”刘涛是就读于美国科罗拉多学院的博士生，一路求学，他积累了不少写论文的经验。刘涛说：“通常一篇论文从研究主题‘是什么’‘为什么’‘怎么办’3个角度展开论述，在‘怎么办’的部分，尤其需要针对研究问题提出创新的解决方法，这是论文的落脚点，也是写作具有挑战的部分。”

　　刘涛认为，要想在提出解决方案时有创新的点子，除了充分了解前人研究外，还需要做好日常积累。“我认为在平时的学习中要时刻记录灵感。美国课堂注重学生的阅读和讨论，学生需在课下完成阅读，然后在上课时分享读后感并和同学讨论。我在阅读和讨论时会把与研究内容相关的思考记下来，写作可以从中获得启发。”

　　读书破万卷，下笔如有神。几名受访留学生纷纷表示，平时多读文献对论文写作大有裨益。好的阅读并不是“走马观花”、泛泛涉猎，想写出好的论文，先要成为一名好的读者。

　　刘人博在韩国延世大学学习对外韩语教育，他分享了自己的阅读技巧。“阅读文献时我会分析论文的内容和语言两个方面，每方面单独整理成文档笔记，帮助我实现‘一篇论文不重读’，从而提高科研效率。”

　　刘人博进一步解释说：“看论文内容时我特别关注作者的切入角度、研究对象的选定理由、论文的框架结构、段内句间的逻辑展开方式等，学习作者的思维方式。同时，我也看论文中值得再次引用的部分和参考文献，及时建立相关文档并予以记录，进行归类和总结。对于论文语言表达，我会整理文中好的语言表达、句式、用词等，提升自己的写作能力。”

　　利用学校资源

　　写作时，中国学生除了参照书籍和文献，还可以通过学校资源获得更多帮助。对此，刘涛有亲身体会。

　　“我认为主动联系导师、寻求他的建议相当重要。”刘涛回忆，“我的专业是文艺学，有一次我的论文主题是研究蒋孔阳先生的绘画美学思想。我想找到较好的研究切入视角，便主动与导师探讨。导师提出可以从蒋孔阳先生的中西方绘画美学比较研究切入，我当即受到了启发。这是一条我尚未尝试的写作思路，帮助我挖掘出了更丰富的研究内容。”

　　在刘涛看来，论文完成后也要积极请教导师，获取修改建议，这是提高论文写作水平的重要一步。“不仅可以根据老师建议，对论文进行修改和完善，还要学会举一反三，下次写作时避免出现相同问题，写作能力就能逐渐提高。”刘涛说

　　记者了解到，不少学校开设了论文写作课程，给予学生指导。杜珂就读于德国慕尼黑大学传媒专业，她说：“学校开设的论文写作课不仅教学生如何确定论文写作的框架、思路，还对具体的语言表达给出指导建议。课程实用，深受同学们喜欢，需要在选课时赶紧‘下手’。”

　　“我所就读的韩国延世大学为学生提供丰富的论文指导资源。”刘人博介绍，“学校设有韩语和英语写作服务中心，当学生需要思路指导或语言校正、润色时，可以提前在服务中心系统上预约，会有专门的研究员教授一对一联系学生，提供详细反馈。为提高留学生的写作能力、鼓励大家使用写作服务，学校很多教授要求留学生在期末时上交3份文档，分别是论文初稿、写作服务中心的服务回执单和校正后的论文，以帮助大家在完成论文后进行反思、总结。”

　　攻克语言难关

　　在国外写作通常需用外语完成，对于如何突破外语障碍、准确表达语言，几名学子分享了自己的看法。

　　“论文写作过程中的语言表达问题，可以通过学校提供的写作服务进行改正。”刘人博分享了自己的方法，“每次收到写作服务中心的初稿修改意见时，我都会整理一个‘记错本’，将自己犯过的错误重新梳理一遍，在下次写作的时候尽量避免。与其徒增数次修改初稿的经历，不如对经验和错误进行归纳，提升自身写作实力。”

　　刚来美国上学时，刘涛也曾在上课时担心自己的语言表达不够地道，担心会因此赶不上课业进度。“但我后来意识到，观点、内容才是语义传达的核心，中国学生首先要克服非母语表达的那份心中的不自信。”

　　刘涛还分享了一些翻译与修改软件，他说：“Deep L和Grammarly是我常用的软件，翻译的准确度较高，还能润色表达、改语法错误，对于论文写作很有用。”

　　杜珂认为，相比华丽的辞藻，清楚的表达更为重要，对于非母语论文写作来说更是这样。她说：“论文写作并不需要生僻复杂的词汇，而要把重心放在内容本身。学术论文是学术研究过程和成果的一种呈现方式，想要做到表达清晰，我们除了外语能力，还需具备逻辑思维和谋篇布局能力，这是更全面的写作思维。”

　　“提升论文的外语写作能力没有捷径可走。”杜珂说，“首先要有意识地阅读优质论文，学习、总结作者的写作方法。通常好的论文段落很规范，中心句、论据以及之间的逻辑衔接关系一目了然。此外，还需要尽可能多地积累不同的表达句型，让行文表述更丰富。”

(责编：郝孟佳、孙竞)

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