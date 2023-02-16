原标题：上海市首家校内少年警校成立

今天，上海市第一家校内少年警校在上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学成立。警校校长由属地派出所所长和学校校长共同担任。

根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《全面构建新时代少先队社会化工作体系实施方案（2022-2025年）》的要求，上海近年来正在全力推动少先队社会化体系建设，以少先队员集中居住地为圆心，统筹发挥社区党群活动中心、新时代文明实践中心（站、所）、爱国主义教育基地、青少年教育基地、科普基地等各类阵地作用，整合社区周边各类公共服务设施，建立协同开放机制，为少先队员就近就便开展活动提供服务保障，构建“少先队15分钟社区幸福圈”。

校内少年警校将通过公安、教育局、团委三方协作，探索一条“警-校”共建新模式，辐射更多的浦东少先队员。后续，少年警校将编写契合少先队员社会实践的《浦东新区少年警校培训课程》，编排少年交警手势操、舞蹈，并录制视频进行全区推广。区公安分局专业辅导员将定期对少年警校的少年警察进行培训指导；建立3-4个少年警校实践基地，定期安排少年警校成员进入实践基地进行教育、实践活动。

“打造少年警校写入了今年全国少工委工作要点。少年警校的建立，为少先队员提供了一种职业体验的新路径，是未成年人保护和思想道德教育的一项重要抓手，可以让孩子们近距离感受警营文化、体验警务训练、学习安全知识，引导孩子们进一步学习人民警察为人民的好品德，具有复制推广价值。”上海市少工委主任、市少先队总辅导员赵国强指出，各级少工委通过加强与公安、教育等系统部门和单位的合作协同，可以深化少先队社会实践活动品牌，进一步提升少先队社会化工作水平。

（记者 王烨捷）

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