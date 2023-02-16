原标题：长治高新区专场招聘吹响开春生产“集结号”

近日，记者从山西长治高新区获悉，为帮助企业吸纳人才，支撑企业健康快速发展，长治高新区日前举办了一场线上线下招聘会，吹响了开春生产“集结号”。

在招聘会现场，长治高新区的30余家优秀企业进行现场招聘，企业涵盖制造业、互联网、外贸等众多行业。招聘会提供工作岗位2000余个，岗位类型包括管理人员、技术人员、一线操作工等。

“长治高新区高度重视人才工作，携手各县区就业管理部门共同举办2023年春风行动暨就业援助月招聘会活动，旨在搭建劳动力供需平台、畅通人才流动渠道，帮助各类求职人员实现更高质量和更充分就业。”长治高新区人才服务中心相关负责人介绍，为满足不同求职者需求，此次招聘会还同步开通线上直播带岗通道，不能来现场求职的人员可通过观看直播的方式进行线上求职。

除了要招聘好所需人才之外，长治高新区还鼓励企业要留住人才。凯松（山西）科技有限公司人事负责人表示，企业十分鼓励员工提升专业技术技能水平，为员工提供了具有竞争力的差异化薪资，还有年度调薪、年终奖等多种激励措施，让人才可以安心就业、各展其能。

据悉，为进一步促进企业和求职者高效对接、精准匹配，努力实现就业有支持、用工有保障、满意有提升的目标，长治高新区在线下招聘不断线、线上招聘不打烊的基础上，还不断建立完善高校联络员制度，帮助回乡大学生落实长治和长治高新区“深化省校合作”方案。同时，适时开展“送温暖到家庭、送岗位到个人、送政策到企业”系列活动，为企业送专项活动优惠政策，为务工人员家庭送政府关怀，为留宿过年务工人员靶向推送岗位信息。推行急需招聘立刻办，即根据需求及时推送各类急需招聘信息，确保各行业人员应急需求，为实现经济发展“开门红”提供有力支撑。（实习记者韩荣）

(责编：郝孟佳、孙竞)