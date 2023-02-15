王 文

新时代十年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“中国人民的前进动力更加强大、奋斗精神更加昂扬、必胜信念更加坚定，焕发出更为强烈的历史自觉和主动精神，中国共产党和中国人民正信心百倍推进中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。”新时代中国人民更加自信自强，做中国人的志气、骨气、底气大大增强，正在意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

举世瞩目的发展成就让中国人民更加自信自强

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践基础上，经过十八大以来在理论和实践上的创新突破，我们党成功推进和拓展了中国式现代化。”中国特色社会主义进入新时代，我们党坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，有力提振了中国人民的精气神和自信心。

经济社会发展取得显著成就。党的十八大以来的十年，我国经济社会发展取得举世瞩目的成就，国内生产总值从54万亿元增长到114万亿元，我国经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位。人均国内生产总值从39800元增加到81000元。在基础设施建设方面，截至2021年底，我国铁路运营里程突破15万公里，其中高铁运营里程超4万公里，占世界高铁运营里程的2/3以上。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模连续多年稳居全球首位。在制造业综合实力方面，我国拥有全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业，产业链配套能力全球领先，产业链、供应链韧性和竞争力持续提升。2012年到2021年，我国工业增加值从20.9万亿元增至37.3万亿元，年均增长6.3%，远高于同期全球工业增加值2%左右的年均增速。在战略性新兴产业方面，新能源和清洁能源实现跨越式发展。这一系列发展成就，从不同侧面彰显了新时代中国自信自强的前进步伐和精神风貌。

人民生活水平不断提高。伴随经济社会发展不断迈出重大步伐，我国不断推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新成效，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。特别是全面建成小康社会，打赢人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，历史性解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题。2012年到2021年，全国居民人均可支配收入从16510元增至35128元。2021年，我国中等收入群体超过4亿人，是全球中等收入群体规模最大的国家；建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖13.6亿人，基本养老保险覆盖超过10亿人。今天的中国，许多地方实现县县通高速，全面实现村村通宽带，许多大城市之间实现朝发夕回，人民群众日益享受到现代生活的便利。在绿色发展的中国，越来越多的人能够呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、生活在宜居的环境中，切实感受到经济社会发展带来的实实在在的环境效益。对美好生活的向往不断变成现实，让中国人对昨天更自豪、对今天更安心、对明天更自信。

人们对未来的预期稳定乐观。稳定乐观的未来预期，能够有力激发人们干事创业的积极性主动性创造性。在保持经济长期平稳健康发展的同时，我国还拥有长期稳定的社会环境、持续稳定的大政方针，能够长期围绕长远奋斗目标接续奋斗，这让我国具有相当高的稳定预期和发展优势。党的十八大以来，我国持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为各国企业在华投资兴业提供有力保障，吸引外资和对外投资持续增长。中国美国商会《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访外资企业将中国作为首选投资目的地。在百年变局叠加世纪疫情、经济全球化遭遇逆流的背景下，2022年前7个月，我国实际使用外资金额同比增长17.3%，货物贸易进出口总值同比增长10.4%，高技术产业投资同比增长20.2%，逆势上扬的发展态势让人们对未来充满信心。

强大的制度优势和治理效能让中国人民更加自信自强

习近平总书记强调：“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”我国之所以能够取得举世瞩目的发展成就，根本原因在于中国共产党领导中国人民找到了中国特色社会主义这条实现中华民族伟大复兴的正确道路，构建起一整套系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，有信心有能力办成许多大事要事。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。党的十八大以来，我们坚持和完善党的领导制度体系，把坚持党的领导贯彻和体现到改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个领域各个方面，确保党始终总揽全局、协调各方，引领中华民族以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。正是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。哈佛大学民调显示，中国民众对政府的支持率长期保持在90%以上。全球知名公关咨询公司爱德曼发布的报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，蝉联全球第一。实践证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是我国政治稳定、经济发展、民族团结、社会稳定的根本点，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。坚持发挥党的领导这一最大优势，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，就能够有效协调党和国家事业各领域重大关系，确保大政方针的稳定性和持续性，更好发挥我国国家制度和国家治理体系的显著优势，更好推动中国特色社会主义事业不断向前发展。

进入新时代，以习近平同志为核心的党中央把制度建设摆在更加突出的位置，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，筑牢根本制度、完善基本制度、创新重要制度，各领域基础性制度框架基本确立，各方面制度更加成熟更加定型。党的十八届三中全会把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。党的十九届四中全会对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出全面部署。发挥制度优势，我们攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，经受住了来自政治、经济、意识形态、自然界等方面的风险挑战考验。用“中国之制”保障“中国之治”，充分证明中国特色社会主义制度具有强大生命力和巨大优越性，为我们坚定信心提供了强大支撑。

在党的领导下奋进新征程让中国人民更加自信自强

习近平总书记指出：“我们现在是距离中华民族文化复兴最近的一个时代。我们自信起来了。”新时代十年党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下取得的，是在全国人民努力拼搏、接续奋斗中得来的。今天，中国共产党和中国人民正信心百倍推进中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

我们党紧紧依靠人民，充分发挥人民主体作用，尊重人民首创精神，把14亿多中国人民拧成一股绳，充分调动全社会的积极性主动性创造性。截至2021年底，我国每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件。在2022年全球创新指数排名中，中国跃升至第十一位，是世界上进步最快的国家之一。今天的中国，科技研发人员总量和PCT国际专利申请量连续多年稳居世界首位，全球创新指数排名10年间上升20多位。每一位奋斗者的拼搏付出共同成就了不断前进的中国，中国的蓬勃发展为每一位奋斗者提供了实现梦想的宽广舞台。坚持为了人民干事创业、依靠人民干事创业，奋斗的中国必将更加自信自强，奋斗的中国人民必将更加自信自强。

我们党坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，推动我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶。正是将走自己的路作为党的全部理论和实践立足点，我们党领导人民成功走出了中国式现代化道路，创造了人类文明新形态。中国实现现代化，意味着比现在所有发达国家人口总和还要多的人民将进入现代化行列。只要发扬历史主动精神，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，我们就能在全面建设社会主义现代化国家新征程上不断创造新的中国奇迹。

新时代的中国，坚持站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，提出构建人类命运共同体，提出共建“一带一路”，提出全球发展倡议和全球安全倡议，强调弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值……一系列中国理念、中国主张得到国际社会高度赞誉。中国外文局当代中国与世界研究院发布的《中国国家形象全球调查报告2019》显示，海外受访民众对中国整体形象的好感度继续上升，中国在参与全球治理各领域的表现获得更高认可，六成以上海外受访者认可人类命运共同体理念对个人、国家、全球治理的积极意义。马克思说过：“凡是民族作为民族所做的事情，都是他们为人类社会而做的事情。”日益走近世界舞台中央的中国，必将以更加自信的姿态为人类文明繁荣发展贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长）

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 09 版）

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