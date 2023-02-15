人民网北京2月15日电（白炅）2月14日，世界数字教育大会平行论坛之一职业教育数字化转型发展平行论坛在京举行，本次论坛以"转型与重塑：数字化赋能职业教育新生态"为主题，围绕职业教育领域数字化资源开发与应用、数字化治理能力提升等问题展开。教育部副部长翁铁慧出席论坛并致辞。

翁铁慧指出，中国一直高度重视职业教育信息化建设，将其纳入职业教育改革发展规划等着力推进，设立了职业教育数字校园、信息化标杆校、专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训基地等相关项目20余个，建成了资源共享的"国家职业教育智慧教育平台"，为推动数字技术与职业教育深度融合、提高数字化时代技术技能人才培养质量夯实了基础。

中国职业技术教育学会副会长孙善学发表演讲《数字化时代职业教育专业教学资源库转型与升级》。他提到，数字技能可以促进商业模式的转变。去年新修订的职业教育专业目录突出了产业数字化应用场景，推动职业学校专业的数字化转型，大力培养数字化技术技能人才。在职业教育专业教学资源库建设过程中，始终坚持以应用为导向，实现"能学、辅教"功能，满足混合式教学、学生自学、考试评价以及服务职业培训等，形成了非常重要的特色。

清华大学教育研究院副院长韩锡斌以《高质量推进职业教育数字化转型--内涵与意义》为主题进行分享。他认为，高质量推进职业教育数字化转型发展不仅是推进职业教育本身的变革，更重要的是通过职业教育数字化转型破解社会发展中的重大问题。需要顺应数字时代的大势，站在社会发展战略的高度，高质量推进职业教育数字化转型发展，助力实现中国式现代化。

据了解，本次世界数字教育大会发起了成立世界数字教育联盟倡议，发布了中国智慧教育蓝皮书、智慧教育发展指数报告、智慧教育平台标准规范及世界数字教育发展合作倡议等。

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