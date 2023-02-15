人民网北京2月15日电 （记者李依环）世界数字教育大会“智慧教育发展评价平行论坛”14日在北京举办。本次论坛由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会主办，中国教育科学研究院承办。部分国家驻华代表，教育部相关司局、直属单位和高校，全国教育科研战线以及部分地区教育行政部门和中小学校代表共200余人参加会议。

教育部副部长陈杰出席会议并致辞。陈杰指出，推进教育数字化转型、发展智慧教育，是应对时代之变、社会之变的战略选择，是世界各国普遍追求的共同目标。本次大会旨在就如何建立契合数字化时代特点、适应智慧教育发展、引领智慧教育潮流的新型评价范式和评价体系，开展深入研究和探讨。

陈杰强调，中国愿同各国、国际组织和有关专家一道，在平等、互鉴、对话、包容的框架下深化务实合作，共建学术研究网络，共享实践探索经验，共创良好发展生态，共同推进教育数字化变革，携手开创人类智慧教育发展新篇章。

会上，印度尼西亚教育文化与研究技术部部长纳迪姆·马卡里姆、希腊教育与宗教事务部部长妮基·凯拉梅乌斯发表致辞。

此外，经济合作与发展组织（OECD）教育技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔、华东师范大学终身教授祝智庭、新加坡国立教育学院院长吴娟明、联合国教科文组织教师教育中心主任张民选、中国教育科学研究院未来教育研究所副所长曹培杰、北京市教育委员会副主任张永凯、国际教育成就评价协会（IEA）执行主任德克·哈斯特、北京师范大学智慧学习研究院院长黄荣怀、联合国教科文组织《全球教育监测报告》主编马诺斯·安东尼斯、中国教育科学研究院教育统计研究所所长马晓强围绕教育数字化转型以及智慧教育评价的政策、理论和实践问题作主旨报告。

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