人民网北京2月15日电 （记者李依环）世界数字教育大会高等教育平行论坛14日在北京举办。中国教育部副部长吴岩，联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰、国际电信联盟原秘书长赵厚麟，中国—东盟中心秘书长史忠俊出席会议并致辞。来自全球近3000位国际组织、政府机构、高校和在线教育机构的代表和嘉宾，以线上线下融合的方式参加大会。

吴岩指出，近年来，中国实施教育数字化战略行动，加快推动高等教育数字化转型，高等教育数字化取得了显著成效。构建了在线教育数字化政策支持体系，建设了国家智慧教育平台，深入推进“慕课西部行计划”，持续推动信息技术与教育教学深度融合，掀起了一场“学习革命”。连续三年举办世界慕课与在线教育大会，发起成立世界慕课与在线教育联盟，搭建起慕课与在线国际交流合作新机制、新平台，为世界高等教育数字化发展贡献了中国经验、中国方案。

吴岩倡议，国际组织、各国政府、高校、企业等利益相关者团结起来，共同推进教育数字化改革发展，构建全球高等教育共同体，重塑数字化育人新范式，培育高等教育新形态。

在主题报告环节，中国、美国、墨西哥、新加坡、南非等政府代表、知名高校校长、数字教育专家、著名企业代表等围绕高等教育教学模式改革、教育治理体系、数字化时代人才培养和教师发展等话题分享了高等教育数字化实践经验与思考。

据悉，本次论坛由中国教育部和中国教科文组织全国委员会主办，清华大学承办，主题为“数字变革推动高等教育创新发展”，旨在交流世界各国高等教育数字化转型战略及经验，推动高等教育支撑体系的重塑和再造，服务世界高等教育高质量创新发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)