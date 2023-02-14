杨子强 雷引杰

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，知难而进、迎难而上，统筹发展和安全，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。”在全面建设社会主义现代化国家新征程上，必须坚持发扬斗争精神，坚定战略自信、保持战略清醒、增强信心斗志，保持越是艰险越向前的英雄气概，推动中国特色社会主义事业航船劈波斩浪、一往无前。

中国共产党诞生于国家内忧外患、民族危难之时，一出生就铭刻着斗争的烙印，一路走来就是在斗争中求得生存、获得发展、赢得胜利。一百多年来，我们党坚持和发展马克思主义，认识并运用社会矛盾运动规律，坚持斗争、不懈斗争，在斗争中前进。世界上没有哪个党像中国共产党这样，遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。在应对各种困难挑战中，我们党锤炼了不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质，这是我们党最鲜明的特质和特点。纵览党的百年奋斗历程，斗争精神始终贯穿于中国革命、建设、改革各个时期，是支撑我们党历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息的强大动力。

中国特色社会主义进入新时代，面对影响党长期执政、国家长治久安、人民幸福安康的突出矛盾和问题，以习近平同志为核心的党中央审时度势、果敢抉择，锐意进取、攻坚克难，团结带领全党全军全国各族人民撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，义无反顾进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。我们党掌握应对风险挑战的战略主动，对危及党的执政地位、国家政权稳定，危害国家核心利益，危害人民根本利益，有可能迟滞甚至中断中华民族复兴进程的重大风险挑战，毫不犹豫、断然出手，坚决斗争、坚决胜利，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，引领党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。坚持发扬斗争精神，走过百年奋斗历程的中国共产党，在革命性锻造中更加坚强有力，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，必须坚持发扬斗争精神，勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力，不断夺取新时代伟大斗争新胜利。

以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，是一项伟大而艰巨的事业。从世情看，世界百年未有之大变局加速演进，百年变局与世纪疫情交织叠加，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。从国情看，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生。从党情看，党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验将长期存在，精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险将长期存在，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，必须坚持发扬斗争精神，同一切损害党的先进性和纯洁性的因素作最坚决的斗争，持之以恒推进党的自我革命，确保党永远不变质、不变色、不变味，使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。当前，我国发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂，前进道路不可能一帆风顺，务必敢于斗争、善于斗争。

我们党依靠顽强斗争创造历史，更要依靠顽强斗争赢得未来。不论时代如何变化，不论条件如何变化，只要敢于斗争、善于斗争，我们完全有能力应对好各种风险挑战，任何艰难险阻都阻挡不了我们前进的步伐。依靠顽强斗争打开事业发展新天地，必须发扬斗争精神、坚定斗争意志，准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力，逢山开道、遇水架桥，勇于战胜一切风险挑战。在重大风险、强大对手面前，总想过太平日子、不想斗争是不切实际的。唯有主动迎战、坚决斗争才有生路出路，才能赢得尊严、求得发展。依靠顽强斗争打开事业发展新天地，必须深刻把握新的伟大斗争的历史特点，既要敢于斗争也要善于斗争，注重策略方法，讲求斗争艺术，坚持增强忧患意识和保持战略定力相统一、坚持战略判断和战术决断相统一、坚持斗争过程和斗争实效相统一。增强斗争本领，重在抓主要矛盾、抓矛盾的主要方面，坚持有理有利有节，合理选择斗争方式、把握斗争火候，在原则问题上寸步不让，在策略问题上灵活机动。根据形势需要，把握时、度、效，及时调整斗争策略。团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，在斗争中争取团结，在斗争中谋求合作，在斗争中争取共赢。

新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的。正是发扬斗争精神，我们党团结带领人民创造了中华民族发展史、人类社会进步史上令人刮目相看的奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新时代新征程，只要我们在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”，心往一处想、劲往一处使，坚持发扬斗争精神，把握事物本质、增强斗争意识，以自觉的斗争实践打开新天地、夺取新胜利，就一定能够推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

（作者单位：中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 13 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)