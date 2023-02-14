丰子义

现代化是人类社会发展的一次巨大转型，也是人类文明发展的重大进步。中国式现代化的成功实践，不仅为人类现代化提供了新的选择，而且创造了人类文明新形态。这一文明新形态赓续中华文明的优秀基因，彰显社会主义文明的本质属性，凝结着现代文明的时代精华，具有集成性、融合性和创新性、创造性，展现了人类文明向上向前发展的光明前景。党的二十大报告提出了中国式现代化的本质要求，其中一点就是“创造人类文明新形态”。随着中国式现代化的深入推进，人类文明新形态将更加生机蓬勃，为世界文明发展作出重大贡献。

拓展人类文明发展路径。近代以来人类社会的现代化，是以资本主义为开端、以西方国家为主体，因而资本主义现代化模式曾被很多人认为是唯一的。但一些发展中国家追随欧美资本主义国家的发展理念和发展道路，到头来却并没有解决好自身的发展问题。发展中国家的现代化是后发性的，其发展的背景、起点、推进方式以及在世界体系中的位置、遇到的矛盾和问题等都与西方发达国家不同。解决这些复杂矛盾和问题，没有现成答案，而要着眼于自身的历史文化和国情实际，探索适合自己的道路。中国共产党领导中国人民既始终坚持社会主义发展方向，又根据中国的历史文化传统和现实国情，赋予现代化鲜明的中国特色，探索出独具特色的现代化发展道路，并且获得了巨大成功。中国的成功实践，拓展了人类文明发展的路径，也向世界说明了一个道理：治理一个国家，推动一个国家实现现代化，并不只有西方制度模式这一条道，各国完全可以走出自己的道路来。走自己的路，并不是排斥借鉴别人的路，而是强调克服盲从，加强自主的理论和实践探索。这样的成功探索，对现代化和人类文明进程都是新的推动和拓展。

丰富人类文明内涵。中国式现代化是在遵循世界现代化发展一般规律的基础上，紧密结合本国实际形成和发展起来的。由此开创的人类文明新形态，既遵循人类文明发展的一般规律，更有创新创造，彰显鲜明的中国特色，丰富了人类文明的内涵。比如，中国提出并践行以人民为中心的发展思想，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全过程人民民主等重要思想理念，为人类文明增添了新的内涵，提高了人类文明程度。在现代化探索进程中，许多立足中国大地、着眼解决现实问题的创新创造具有深远意义。比如，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，超越了以往单一强调经济增长和经济结构转型的发展理论，为发展中国家摆脱有增长无发展的低度发展问题提供了新的理念和思路。再如，在经济发展史上，从来没有把社会主义和市场经济成功结合的先例。我们党立足国情和发展阶段，创造性提出发展社会主义市场经济，建立起富有活力的社会主义市场经济体制，极大解放和发展了社会生产力。这样的创新创造，拓展和深化了人们对社会主义建设规律的认识，也为人类社会发展提供了新的经验。

为人类文明发展注入新动力。中国用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，连续多年对世界经济增长的贡献率达到30%左右，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国组织实施人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，使占世界近五分之一的人口摆脱了绝对贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业注入动力。中国把自身发展与世界各国共同发展结合起来，推进高质量共建“一带一路”，打造当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，给参与国家带来实实在在的发展机会。在新冠肺炎疫情给世界经济复苏带来严重不利影响、人类发展指数连续下降的严峻时刻，中国提出并以一系列务实举措推进全球发展倡议，为彷徨于十字路口的全球发展事业注入希望和动力。中国式现代化始终在与世界各国的良性互动中推进，不断为世界发展提供机遇、贡献力量。

指引人类文明发展的正确方向。随着经济全球化深入发展，各国之间联系日益紧密，经济社会和科学技术发展步伐不断加快，人类文明成果空前繁荣。但与此同时，人类面临的矛盾和挑战层出不穷，传统安全和非传统安全挑战交织叠加。面对全球性问题，有的国家将其归咎于经济全球化，筑起单边主义、保护主义的“高墙”；有的国家以冷战思维思考问题，试图用遏制、对抗的办法解决世界发展的矛盾和问题。事实证明，这些思维和主张不仅行不通，还会将世界带入分裂对抗的危险境地。站在人类文明何去何从的十字路口，面对“世界向何处去、人类怎么办”的时代之问，习近平总书记提出构建人类命运共同体的重大理念，为构建美好世界提供了中国方案。构建人类命运共同体理念，立足全人类整体利益和长远利益，倡导命运与共、团结合作、多赢共赢，指引人类文明发展的正确方向。中国在推进现代化建设过程中，注重加强与世界各国的互利合作，以实际行动推动构建人类命运共同体。构建人类命运共同体理念越来越深入人心，世界上的有识之士越发认识到，霸道强权从来不是一个文明走向强盛的必然选项，零和博弈、你输我赢也不是人类文明发展的出路；只有坚持合作共赢、共同发展，人类文明才能永续繁荣。

深化文明交往的规律性认识。人类文明是随着人类交往的扩大而形成、发展起来的。在人类文明体系中，各种文明都有自己的独特价值。不同文明之间相互尊重、求同存异、取长补短、交流交融，人类文明才能绵延不息、繁荣兴盛。如果封闭自己或者企图以“文明优越论”“文明冲突论”改造同化其他文明，就会给自己、给人类文明发展带来灾难。历史上，中华文明在兼收并蓄、博采众长中不断发展。而今，中国式现代化也在与世界其他文明的交流中推进和拓展，并以平等交流互鉴的方式丰富人类文明，促进人类文明的整体进步。以宽广胸怀理解不同文明的特质，尊重不同国家人民对自身发展道路的探索，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，中国式现代化弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，指明不同文明的正确相处之道，深化人类对文明交往的规律性认识，促进人类文明持续发展进步。

（作者为北京大学哲学系教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 09 版）

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