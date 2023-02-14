胡智锋

电影《我和我的祖国》“相遇”单元剧照。

电影《钢铁意志》剧照。

电影《奇迹·笨小孩》海报。

电影《你好，李焕英》剧照。

电影《夺冠》海报。

核心阅读

十年来，中国电影始终贯穿着一条主线，那就是将中国故事、中国精神熔铸在电影创作中。广大电影工作者坚持以人民为中心的创作导向，用精品力作满足人民日益增长的精神文化需求；以表现中国共产党人的精神谱系为内核，鼓舞人民在新时代新征程奋进；以人类命运共同体的理念为指引，面向世界讲述中国故事。

十年来，银幕上涌现了很多绚烂多姿的典型人物。那些熠熠生辉的伟人形象、深入人心的英雄形象和充满魅力活力的新人形象，引人瞩目、振奋人心。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”

回首十年来，广大电影工作者心怀“国之大者”，增强文化自信，以高度使命感与责任感创作了一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品，浓墨重彩书写中国故事，彰显中国精神、中国力量，为在新时代彰显和壮大主流价值做出了独特而重要的贡献。

十年来，中国电影始终贯穿着一条主线，那就是将中国故事、中国精神熔铸在电影创作中。广大电影工作者坚持以人民为中心的创作导向，用精品力作满足人民日益增长的精神文化需求；以表现中国共产党人的精神谱系为内核，鼓舞人民在新时代新征程奋进；以人类命运共同体的理念为指引，面向世界讲述中国故事。

电影《1921》刻画了中国共产党成立初期共产党员的光辉形象，表现了他们丰富的精神世界和崇高的精神追求。电影《血战湘江》中，烈士们的牺牲壮怀激烈，为伟大的长征精神增添了耀眼的光芒。电影《长津湖》《长津湖之水门桥》深刻诠释中国共产党为什么能、中国人民志愿军为什么赢的历史逻辑，大力弘扬伟大抗美援朝精神，将中国人的爱国热情、家国情怀与奋斗意志紧紧联系在一起。电影《夺冠》以激烈的赛事将女排精神具象化，用千锤百炼、顽强拼搏的奋斗精神感动人鼓舞人。

电影作品倾情描绘新时代新征程的恢宏气象。围绕决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会等重大主题，围绕抗击新冠肺炎疫情等重大风险挑战，一系列优秀作品传递中国人民为了追求美好生活而不怕困难、勇于斗争等精神价值。《十八洞村》《秀美人生》《一点就到家》将镜头对准山乡巨变，讲述农业农村发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，反映奋斗征程上的真抓实干、同甘共苦。《中国医生》《穿过寒冬拥抱你》《你是我的春天》呈现抗击新冠肺炎疫情过程中可歌可泣的故事，展现在困境中不抛弃、不放弃的信念。

在构建人类命运共同体理念的指引下，电影创作以更加广阔的视野拥抱世界。《湄公河行动》《战狼Ⅱ》《红海行动》《万里归途》等影片呈现中国人民爱好和平、维护正义，不畏强暴、勇于斗争，党和政府尊重保护每一个生命的信念和行动；电影《流浪地球》表现出面对灾难不退缩不放弃、团结全人类的大国担当，保护人类共有家园的理想与情怀……

十年来，银幕上涌现了很多绚烂多姿的典型人物。那些熠熠生辉的伟人形象、深入人心的英雄形象和充满魅力活力的新人形象，引人瞩目、振奋人心。

在革命历史题材电影《血战湘江》《古田军号》《1921》《跨过鸭绿江》《长津湖》等作品中，我们看到了伟人高瞻远瞩的一面，也看到经过了岁月沉淀，被今人所发掘出来的更加立体、丰富的侧面。

在《烈火英雄》《中国机长》《攀登者》《守岛人》《峰爆》《狙击手》《钢铁意志》等影片中，我们看到众多走在时代前列、体现着中华民族优秀品质的英雄形象。像《烈火英雄》，在展现江立伟以身殉职的壮烈之外，让我们看到他对家人、对战友的浓厚情感和侠义之情。新时代中国银幕上的英雄形象，摆脱了刻板化、模式化、概念化的套路，更加注重呈现英雄多元、立体、饱满的性格内涵，使得人物形象的塑造更具可信度和感染力。

大银幕上，时代新人的形象光彩照人、引发共情。在“我和我的”系列三部曲和《送你一朵小红花》《你好，李焕英》《奇迹·笨小孩》《人生大事》《平凡英雄》等影片中，我们看到那些普普通通的人们，无论面对怎样的困难挑战，都在为追求美好生活而不懈努力。不论来自城市还是乡村，不论身处何种岗位，不论面临怎样的生活考验，他们都以努力进取的姿态，靠着坚韧不拔的奋斗，用双手创造着美好的生活。这些时代新人形象，伴随着广大观众的泪水与笑声，获得了人们广泛的共情，也为中国银幕画廊增添了多彩饱满的新形象。

总结梳理十年来中国电影的创作与收获，可以深刻感受到，用心体察中国精神的深刻内涵，精准把握时代脉搏，获得更有力度、更有温度的思想支撑，才能准确回应时代和人民的需求，让作品焕发出强大的精神感召力；用情感受人民群众的喜怒哀乐，从火热生活中获得滋养，反映时代生活的本质，塑造鲜活生动的人物形象，作品才能获得人民群众的热爱与认同；用功锻造艺术表达，准确全面客观地把握现实，充分发掘生活中的积极与亮色，给人们以思想的启迪、情感的共鸣，作品才能温暖人心、引人向上。

期待中国电影在奋进新征程、建功新时代的道路上，坚定文化自信，增强创新创造活力，以更具思想力、感染力、影响力的优秀作品为中华民族伟大复兴注入更强大的精神动力，提供更有力的价值支撑。

（作者为北京电影学院党委副书记、副校长）

图片均由任姗姗提供

制图：赵偲汝

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 18 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)