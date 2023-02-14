邱勇

原标题：中国式现代化开辟了人类实现现代化的新道路

实现现代化是近代以来中华民族孜孜以求的梦想。中国共产党自成立以来，团结带领中国人民进行的一切奋斗，就是为了把我国建设成为现代化强国，实现中华民族伟大复兴。在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践基础上，经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，我们党成功推进和拓展了中国式现代化。

党的二十大报告号召全党全国人民为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是“惟其艰巨，所以伟大；惟其艰巨，更显荣光”的民族复兴之路。新时代新征程上，推进和拓展中国式现代化，必须坚定不移走自己的路。

中国式现代化是中国共产党带领中国人民开创的现代化新路

中国悠久的历史文化，我们所坚持的社会主义道路，中国共产党的领导，这一切都决定了中国的现代化道路不是西方现代化的翻版，而是中国共产党带领中国人民开创的现代化新路。

中国式现代化是各领域全面发展、社会全面进步的现代化：建设现代化经济体系、现代化产业体系，形成新发展格局，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；不断推进科学技术进步，引领科技革命浪潮，在世界科学技术方面达到领先水平，实现高水平科技自立自强，进入世界创新型国家前列，建成世界科技强国，成为世界主要科学中心和创新高地；建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国，增强国家文化软实力，丰富人民精神文化生活，实现劳动者高质量充分就业，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，不断推进人的全面发展；推动绿色发展，尊重自然、顺应自然、保护自然，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，促进人与自然和谐共生；完善中国特色社会主义制度体系，构建高效能现代国家治理体系，发展全过程人民民主，加强法治中国建设，社会主义制度优势更加凸显，有效应对各种类型风险挑战，社会保持长期稳定，不断推进国家治理体系和治理能力现代化；加快机械化信息化智能化融合发展，全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，加快把人民军队建成世界一流军队，国家安全体系和能力全面加强。

中国式现代化的特征和独特优势

中国式现代化具有创新性、包容性、超越性与引领性，是中国人民在中国共产党领导下的伟大实践，是对全人类现代化文明成果的创新性集成和创造性扬弃，打破了现代化等同于西方化的迷信。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，具有强大、持久的生命力。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。我国十四亿多人口实现现代化，规模超过了现有发达国家人口的总和，这将极大改变世界现代化的基本格局。其艰巨性和复杂性前所未有，发展途径和推进方式也必然具有自己的特点。在推进现代化过程中，要坚持人民至上，谋求全体人民的全面发展和永续发展，不断提高全体人民的福祉，提高全体人民生活品质。要始终从国情出发想问题、作决策、办事情，既不好高骛远，也不因循守旧，保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，要坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化。完善社会主义市场经济体制，完善分配制度，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，促进机会公平，提高低收入者收入，扩大中等收入群体，规范财富积累机制，既充分发挥各类资本积极性，又规范其运行，避免资本无序扩张。

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求。中国创造了经济长期快速增长的奇迹，建成了独立的完整的现代国民经济体系；坚持独立自主、扩大对外开放，避免依附型发展；坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，以创新驱动发展。我们不断厚植现代化的物质基础，同时大力发展社会主义先进文化。把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断推进马克思主义中国化时代化；推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，广泛吸纳其他文明的有益成果；将社会主义意识形态建设与文化大发展大繁荣、文化事业与文化产业全面发展相结合，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。坚持绿水青山就是金山银山，扎实推进绿色发展，追求可持续发展。建设资源节约型社会，集约高效利用资源，主要资源消耗与经济增长逐步脱钩。建设环境友好型社会，减少主要污染物排放，积极稳妥推进碳达峰碳中和，全面改善环境质量。建设气候适应型社会，完善适应气候变化技术体系和标准体系，显著提升全社会适应气候变化能力。建设韧性社会，提高社会对自然灾害和公共卫生危机的抵御能力。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，建设美丽中国。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极推动国际秩序向更公平更公正方向发展，做世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者。倡导构建人类命运共同体，主张各国独立自主、平等相处，反对恃强凌弱；主张共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持对话不对抗、结伴不结盟；主张文明交融，反对零和博弈、单边主义和霸权主义；遵循共商共建共享原则，推进“一带一路”建设。

中国式现代化的本质要求，为我们以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供了根本遵循。在前进道路上，必须坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态，坚定不移沿着中国式现代化这条光明大道走下去，创造新的更大奇迹。

中国式现代化道路是符合中国国情的正确道路，中国式现代化具有独特的推进路径。一是规划引领。中国共产党领导全体人民共同奋斗，把握历史主动，有明确现代化战略目标、中长期发展规划、阶段性战略部署，扎实稳步推进。二是快速赶超。中国用几十年时间走完了发达国家用几百年时间走过的现代化道路，实现从跟跑、并跑到领跑的后发赶超。三是协同并联。与西方发达国家“串联式”发展过程不同，我国发展是一个“并联式”的过程，工业化、信息化、城镇化、农业现代化是叠加发展的。四是自主开放。我国坚持独立自主推进现代化，不断推进更高水平对外开放。

中国式现代化创造了人类文明新形态，具有多重世界意义

人类通向现代化的道路与模式不是单一的，具有不同形态和不同样式。我们坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。人类文明新形态是以人民为中心的文明新形态，践行以人民为中心的发展思想，始终同人民同呼吸、共命运、心连心，紧紧依靠人民创造历史伟业，不断把人民对美好生活的向往变为现实。人类文明新形态是促进人与自然和谐共生的文明新形态，传承弘扬中华优秀传统文化，倡导构建人与自然生命共同体。人类文明新形态致力于构建人类命运共同体，追求天下大同，美美与共，秉持天下为怀、海纳百川，注重和而不同、平等交融。深入推进中国式现代化与创造人类文明新形态二者互促共生、密不可分，前者是基础与道路，后者是状态与结果。在推进现代化过程中实现的物质富足、精神丰富、社会进步、人民幸福、国家安全，为新时代中华文明卓立于人类文明之林提供了底蕴和底气。

中国式现代化具有多重世界意义。第一，中国式现代化改变了全球东西格局、南北格局，推动人类社会向更均衡、更符合全世界人民要求的方向发展。第二，中国式现代化促进全人类的交流合作。我们推进中国式现代化不是关起门来搞建设，而是面向世界、面向未来，通过继续加大对外开放，与世界各国交流合作，共同推进21世纪人类文明的进步。第三，中国式现代化给世界各国带来了巨大发展机遇。推动构建人类命运共同体，让世界各国都有机会搭乘中国发展快车。第四，中国式现代化为人类现代化提供了新选择。中国式现代化属于中国，同样属于世界，它开辟了非西方国家独立自主探索现代化的新路，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了新路径，为人类实现现代化提供了新选择。第五，中国式现代化创造了人类文明新形态。14亿多人口整体迈入现代化社会，将彻底改写现代化的世界版图，中国的快速发展已成为人类文明发展进程中一项重大成就，中华民族再次行进在世界文明进程的前列，为人类文明向更高文明阶段演进探索了新路径，为21世纪人类文明发展开辟了新境界。

（作者：邱勇，系清华大学党委书记、中国科学院院士）

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