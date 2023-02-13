金波

近年来，杭州职业技术学院传承“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”的“结合”理念，着力重塑党建统领工作体系，创新“管理-课程-服务-育人”四维、“党委-总支-支部”三级融合赋能机制，通过打通“融合”路径，创新“融合”机制、搭建“融合”载体，由表及里推进党建工作更好融入并统领治理架构，推动党建与业务深度融合、互促互进，进一步将党建优势转化为发展优势，逐步实现以高质量党建引领学校高质量发展。

多维推进构建融合生态

推动党建工作与学校高质量发展深度融合。系统实施党建“四大工程”“六大行动”，统筹出台关于人才强校、数智杭职、三全育人改革、马克思主义学院建设、清廉杭职等5个三年行动计划。聚焦培养德技并修的工匠型人才，构建了“三全育人”新格局、创新了“大思政”新平台、塑造了“融善”文化新生态，为落实立德树人根本任务提供有力支撑。

推进组织建设与专业建设深度融合。实施“标杆院系”“样板支部”建设，推进党建和业务工作同步规划、同步部署、同步落实。选优培强“双带头人”队伍，打造“头雁工作室”“先锋示范岗”，发挥专业负责人和党员骨干教师专业指导和示范引领作用。推进“思政聚合”，协同探索专业课程思政映射点与教学融合新模式，充分发掘各门课程思想政治元素，培育出一批示范课程和思政金课。

推进党员培养与工匠培育全程融合。注重创新党员培育方式，以文化研究工程项目为抓手，将党员培养发展与劳模精神、工匠精神培育紧密融合，实施“党员匠师引领匠苗”的精准培养模式，不断将优秀匠苗培养成优秀发展对象，将优秀学生发展对象培养成优秀匠苗。

推进党组织服务与区域发展精准融合。学校与银行携手创建校银联建项目、与中华职教社合作开展“温暖工程”，对外联合打造的校地企党建共同体等19个党建融合联建项目顺利实施，建立互帮、互学、互助长效机制。

分层实施打通融合脉络

在分党委、党总支层面，积极开展“党建融合点”创新项目申报培育工作。找准、找深、找实党建工作与教育教学、科学研究、学生管理、校企合作、社会服务等方面工作的“融合点”，形成主题鲜明、导向明确、实效明显、便于推广的党建“融合点”创项目，以项目建设推进机制创新、载体创新。

在支部层面，实施“一创双树”行动。通过支部申报、组织遴选、公布挂牌，在全校累计完成创建30个“头雁工作室”，选树60支志愿服务队，100个先锋示范岗，让头雁工作室、先锋示范岗建设以及专业志愿服务活动开展成为支部组织生活“新范式”。

在党员层面，实施学思践诺“三个一”活动。学校党委每年围绕职业素养教育、“两学一做”学习教育、师德师风、效能提升、服务抗疫、“数智杭职”建设等主题，要求党员每年完成读好书、破难题、办实事等相关任务，发挥先锋模范作用，激发干事创业活力。

系统保障确保融合长效

打造“融合赛道”，激发组织动能。以融合思维推进组织建设，对照教育部“双创”工作标准实施基层党组织“标准+标杆”建设，持续打造“标杆院系”“样板支部”。常态化评选“最强领头雁”“最强党支部”，精心选育“党建融合点”项目，全面激活基层党组织干事创业、实干担当的内生动力，全力营造“奋勇争先、比学赶超”工作氛围。

构建“融合引擎”，打造研究中心。学校高规格召开党建与思政工作会议，出台关于加强马院建设、高质量党建、课程思政、辅导员队伍建设等多份文件，完善优化学校“大党建”工作格局；高起点成立学校党建与思政工作研究中心，通过加强理论研究、重视队伍培养、强化平台引领、加大宣传力度，整体提升学校党建思政工作水平；聚焦党建业务融合机制开展理论研究，为基层组织创新实践提供理论指导，对“我和党委书记面对面”等优质融合项目进行优化提升。

拧紧“融合发条”，考评融合成效。出台并修订《党总支书记抓党建工作年度述职评议办法》《党支部“堡垒指数”考评管理办法》《党员“先锋指数”考评管理实施办法》等制度，注重考评党组织在业务工作中的引领作用发挥，考准考实党员干部“一岗双责”，彰显了党建工作引领高质量发展关键作用。

学校以高质量党建引领事业高质量发展实现了同频共振。近年来，有2个专业团队入选国家级职业教育教师教学创新团队，2个课程团队入选国家级课程思政教学团队，学生获国家技能大赛一等奖13项，全国技能标兵称号2项等多种奖项，聚力打造“数智杭职·工匠摇篮”，谱写了学校新时代高质量发展的新篇章。

（作者系杭州职业技术学院党委书记）

(责编：白炅、熊旭)