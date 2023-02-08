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浙江农林大学244万余元奖励本科生科研创新

2023年02月08日07:49 | 来源：科技日报
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近日，浙江农林大学环境资源学院农业资源与环境专业191班的本科生陈可懿收到让她惊喜的“新年红包”。去年，陈可懿在高水平期刊发表了一篇高水平论文，根据浙江农林大学学生素质奖励办法等有关规定，再结合她在科研方面的努力和取得的成果，学校给她颁发了10000元的学生素质奖金。

根据浙江农林大学下发的《关于公布2022年度学生素质奖励情况的通知》，该校学生2022年度有超过3400多人次在各类学术创新和综合素质方面取得成果，累计获得244.73万元奖励。这些成果包括申请并获得国家发明专利、发表高层次论文、获得高层次科研项目、参加学科竞赛并获奖、参加各类创新活动并取得成果、获得政府各类荣誉等。

浙江农林大学的本科生素质奖励，更侧重于奖励发表高层次论文、获得各类发明专利等原创性的成果。在浙江农林大学2022年获得素质奖励的学生中，有98名本科生在高级别刊物发表了学术论文，116人获得发明专利等各类知识产权。按照学校相关奖励规定，论文的作者都可以获得500—10000元不等的现金奖励，知识产权拥有者可以获得300—8000元不等的现金奖励。此外，论文作者还可以凭借相应的论文申请创新学分奖励，部分被科学引文索引（SCI）、工程索引（EI）收录或者发表在一级期刊、核心期刊的论文，经过论文作者申请和专家评审后，还可代替毕业论文。

“科研创新能力是大学生重要的能力之一，本科学生取得高层次创新成果，是一流本科人才培养质量提升的重要体现。对本科生获得的高层次研究成果进行奖励，对于其他同学来说也有激励和促进作用。”浙江农林大学教务处处长郭建忠教授表示，鼓励本科生开展科研活动，不仅可以增强学生对专业知识的掌握度，提升毕业论文质量，还有利于培养学生的科研创新能力，帮助学生树立严谨求实的科研态度。他指出：“近几年来，我们越来越重视学生的科研创新能力培养，归根结底都是为了提升本科人才培养质量，希望学生能够更好地成长成才。这些科研活动也为他们撰写毕业论文奠定了良好基础。”（张盖伦、陈胜伟）

(责编：李依环、郝孟佳)

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