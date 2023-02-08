十年来，中国慕课坚持“高校主体、政府支持、社会参与”的发展方式，通过集聚优势力量和优质资源建设适合中国国情的在线开放课程平台，支持具有学科专业和现代教学技术优势的高校开放共享优质课程，取得了丰硕的成果。

近日，2022世界慕课与在线教育大会在线上召开。会上，时任教育部高等教育司司长吴岩介绍了我国慕课与在线教育发展的成就。中国慕课自2013年起步，经过十年的探索与实践，建设数量和应用规模迅速跃居世界第一，成为我国高等教育的一张崭新名片。

十年来，我国慕课的发展状况如何？慕课对高等教育产生了哪些影响？应该如何推动慕课持续发展？

我国慕课数量与学习人数均为世界第一

慕课一般是指大型开放式网络课程，是一种整合多形式数字化资源的在线课程。自问世以来，慕课因其广大的受众群体、多样的授课形式和灵活的上课方式而备受瞩目，为世界各国的高等教育带来了深远的影响。

早在2008年，我国就已经有了一些关于慕课的研究。但彼时的慕课，并未真正作为一种有效的课程形式在我国的高等教育中真正发挥作用。直到2013年，慕课浪潮才开始真正席卷全国。

我国慕课的发展，离不开高校的努力与探索。2013年5月，清华大学、北京大学将部分课程上传至edX大规模开放在线课堂平台，标志着我国慕课建设正式起步。不久后，一批国内优秀大学纷纷投入了慕课的建设浪潮。据悉，仅2013年至2014年间，我国慕课的课程数量就从不到10门发展到超过200门，慕课使用人次也从不到1000人次上升到了超过200万人次，迅猛增长的数字背后，是积极开放优质课程共享的高校和不断产出优质课程的高校教师。

国家政策的支持与保障同样推动了我国慕课的发展。2014年4月，教育部成立了在线教育研究中心，致力于推进大规模在线开放课程的建设。2015年4月，教育部发布了《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》，明确提出“立足自主建设”“注重应用共享”“加强规范管理”三大基本原则，为慕课的发展提供了强有力的政策保障。2022年，国家高等教育智慧教育平台正式上线，有效助力解决了此前慕课平台存在的资源分散、数据不互通等问题。

作为慕课在中国发展的最早组织者和实践者之一，北京大学教授李晓明此前曾表示：“中国慕课走过了一条由部分高校率先行动、政府扶持推广的道路。目前，就供给量和应用面来看，我国已经走在世界前列。”吴岩指出，截至2022年11月，我国上线慕课数量超过6.19万门，注册用户4.02亿，学习人数达到9.79亿人次，在校生获得慕课学分认定达3.52亿人次，慕课的数量与学习人数均为世界第一。

慕课或成高等教育发展新助力

近年来，慕课因为其固有的特点与优势，对我国高等教育的发展产生了重要的影响，在引领教学模式变革、促进教育公平、推进国际交流合作等方面起到了积极的推动作用。

自慕课浪潮席卷全国以来，广大教师积极利用慕课模式开设课程、依托慕课改进教学模式和教学方法。吴岩指出，除了简单的跨校、跨区域在线教学模式之外，近年来，慕课带来的新型教学模式正在越来越多地走进高校课堂，例如，1门慕课课程在多所学校服务众多学子的“1+M+N”协同教学模式；将大规模在线课程和小规模定制课程相结合，充分调动学生学习自主规划性、选择性的“MOOC+SPOCs+翻转课堂”教学模式等。这些新型教学模式，不仅能让学生更好地自主学习、合作学习，极大地提高了学生的学习效率，也能让高校教师更好地掌握每位学生的学习状况，促进因材施教，在一定程度上真正实现“以学生为中心”的教学理念。

同时，慕课也极大地促进了教育的共建与共享，助推教育公平发展。中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受科技日报记者采访时表示：“慕课作为一种典型的在线课程，能够突破地域的限制，让优秀课程在广阔的范围内传播。”一方面，慕课打破了空间限制，让教育、教学水平相对落后地区的学生也能够享受到优秀的线上课程；另一方面，慕课破除了时间制约，让广大学生得以更加自由、自主地安排学习时间。近年来，以“慕课西部行计划”为代表，慕课在促进高等教育公平方面作出了很大贡献。吴岩表示：“（我们）实施了大规模的‘慕课西部行计划’，运用信息技术赋能教育、连接东西，推动高等教育领域的教育公平和整体质量提升。”

此外，慕课还有效推动了我国高等教育的国际交流合作。储朝晖表示：“慕课可以让全球范围内不同学校的学生接受同一门课程的教育，任何愿意学习课程的人，都可以在慕课课程平台上找到对应领域的课程进行学习。”近年来，我国以开放的姿态向世界分享中国慕课与在线教育成果，通过构建国际交流机制、建设国际在线平台、推动慕课扬帆出海等举措，促进了高等教育的国际交流合作。慕课不仅传播了我国高等教育课程内容，更向世界展现了我国的教育理念与文化，以及我国学者的思想和精神。

未来慕课还需进一步提升吸引力

十年来，中国慕课坚持“高校主体、政府支持、社会参与”的发展方式，通过集聚优势力量和优质资源建设适合中国国情的在线开放课程平台，支持具有学科专业优势和现代教学技术优势的高校开放共享优质课程，取得了丰硕的成果。未来，慕课该如何走得更远呢？

李晓明围绕大学慕课做了大量的实践与研究工作。他认为，未来慕课应坚持三大发展方向：一是要让更多的人知晓慕课，营造有各种慕课可学、慕课能解决问题、慕课值得学的氛围；二是利用慕课资源改进大学的教育教学，弥补优质教育资源的不足，进一步提高教育质量；三是高举开放的旗帜，在开放二字上做好文章，让中国慕课掌握真正的制高点。

此外，在一个全民学习、终身学习的时代，慕课要想继续发挥更大作用，必须进一步提高吸引力，提供更有价值的深度学习。一方面，要在优化交互体验、拓展应用场景等方面下更大功夫，让人们能够获得更多沉浸式、更具实感的在线学习体验。另一方面，要健全用户反馈机制，完善针对学习效果的科学评价，提高服务终身学习的能力与水平。

同时，“国家还应加强监管和政策支持，为慕课的发展保驾护航。”吴岩表示，2022年3月，为推动慕课和在线教学的健康有序发展，教育部联合中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局发布了《教育部等五部门关于加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见》，提出了一系列规范管理举措。未来，进一步加强对慕课的监管，落实各方管理责任，推动慕课平台建立自我监督机制，维护良好的慕课教学、考核纪律，将使慕课教育在新的征程上行稳致远。（李诏宇）

(责编：李依环、郝孟佳)