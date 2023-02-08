张万露是一名返乡创业的短视频博主，用镜头记录生活在陕西省安康市汉滨区枣园村的爷爷奶奶家里日常生活，吸引了200多万名粉丝，并通过直播带货让网友品尝“家的味道”。图为张万露（左）在厨房拍摄奶奶切菜。

邹竞一摄（新华社发）

网店微店的电商运营者、线上平台的内容创作者……数字技术助力个体经济从业者从线下市场转向短视频平台、社交电商等线上空间。专家认为，线上新个体经济迎来发展新机遇，鼓励发展线上新个体经济能够有效激活消费市场，为扩大就业提供助力。

“给自己发了一份工作offer”

“大家好，今天教给大家的是提拉米苏的制作方法。在正式开工之前，我们需要先准备这些原料，包括芝士、手指饼干、咖啡酒……”广东珠海的王芳文是一名快手短视频平台的内容创作者，她正对着手机镜头和面前的甜品原料侃侃而谈。据王芳文介绍，作为全职妈妈的她在业余生活中爱“刷”短视频，也爱甜品烘焙。一次偶然机会，王芳文将自己在家制作甜品的视频剪辑后上传到快手，收获了不少用户的“点赞”。随着视频越发越多、账号粉丝量迅速增长，如今王芳文正用心经营着自己的“甜品账号”，并在取得相关经营许可之后，借助短视频平台同城销售自制的手工甜品。王芳文说，短视频平台为自己提供了社交电商的“线上新职业”。

北京市民田先生是一家知名外企的资深人力资源经理。工作之余，田先生在某线上音频播客平台开通了个人频道，并制作自己的“职场面试经验课”等音频课程。由于这些音频内容质量高，符合不少求职者的需要，田先生的“面试课”播客在该平台好评连连，其中一些付费课程也让他实现了“知识创收”和“经验变现”。田先生直言，他成功“给自己发了一份工作offer（录用通知）”。

依托互联互通的线上平台，个体生产者和创业者能够实现更高质量的自主就业，线上新个体经济成为时下经济发展的新业态。业内人士认为，线上新个体经济借助网络平台超越时空局限的特点，能够拓宽个体就业空间和就业时段，为完善就业模式创新和“稳就业”注入信心。

鼓励发展新个体经济

如今，数字新技术、消费新模式层出不穷，人们的消费意愿与需求呈现出多样化、精细化的特征。专家认为，消费已成为扩大内需的重要动力来源，应充分挖掘消费者的需求，加强培育新型消费。

2022年11月份实施的《促进个体工商户发展条例》提出，国家引导和支持个体工商户加快数字化发展、实现线上线下一体化经营。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出发展新个体经济，强调支持社交电商、网络直播等多样化经营模式，鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台，支持线上多样化社交、短视频平台规范有序发展，鼓励微应用、微产品、微电影等创新。

线上新个体经济能够有效满足百姓多元消费需求，实现创新驱动发展。同时，在共享经济等具有鲜明数字经济特色的环境下，通过推动线上新个体经济的发展，释放新型消费动能。

支持和保护线上新个体经营者

专家认为，面对线上新个体经济的发展新业态，有关部门需要加快完善法规制度体系，在政策层面预留发展空间，管理手段也应与时俱进，由此激发新个体经济各类主体的创新活力，推动健康可持续发展。

例如，海南省市场监督管理局2022年印发施行的《平台经济集群注册登记管理办法》，对平台企业及集群注册个体工商户的规范和监管、法律责任等作出规定。

北京师范大学马克思主义学院副教授肖潇认为，目前一些平台企业存在开展恶性竞争、扰乱市场秩序、逃避对新个体经营者的责任和义务等行为，新个体经营者相对处于弱势。因此，支持和引导新个体经济的发展，需要强化对新个体经营者的保护。

如何强化对线上新个体经营者的支持和保护？《促进个体工商户发展条例》提出，平台经营者应当在入驻条件、服务规则、收费标准等方面，为个体工商户线上经营提供支持，不得利用服务协议、平台规则、数据算法、技术等手段，对平台内个体工商户进行不合理限制、附加不合理条件或者收取不合理费用。专家认为，相关条例的出台能够有效保障相关从业者的合法权益，为传统个体经济的数字化转型提供便利，也有利于促进更多有活力的创业者进入线上新个体经济这片“蓝海”。(丁美栋)

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