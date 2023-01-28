原标题：日光温室里学科技

【新春走基层】

“药与水的比例为3：7，慢洒叶面，两周一次。”偌大的日光温室里，30多位农民分散站立，认真聆听农学博士钱宁的讲解。春节期间，河南省新密市米村镇柿树湾村，农民在日光温室里学科技，已成为一道亮丽的风景。

串串番茄映红了大棚，根根黄瓜挂满了藤叶……“我们柿树湾村的日光温室双层构造，全国领先，所以全乡的重点培训就选在这里。”村支书张护军介绍说。

2023年以来，新密市利用春节人才返乡的便利，提前安排、周密部署，制定了详细的农民培训方案，大力开展农民学科技活动。

早在1月13日，新密市委书记和市长就联合向外地新密籍专家学者和企业家发信，欢迎他们回家过节，市科协向在高校学习的本市12名农业类博士和硕士发出邀请，聘请他们为培训讲师。各乡镇和办事处制定适合本地的培训规划，张榜公布，大力宣传，动员群众积极参与节日期间学习。

从腊月二十六开始，18个乡镇办的培训班陆续开班。选择规模最大的日光温室作为第一教学点，适当挑选居住集中的自然村为分课堂，以本乡博士生、硕士生和返乡人才为主讲师，每天下午后半晌开课。学习内容包含栽培、喷药和市场营销等众多内容。互动环节尤为热烈，群众当场提问，讲师当面释惑。

“以前俺家的辣椒老长叶，结果少，不知道怎么回事。听了讲座终于找到了原因，这课听得真过瘾。”参加过尖山村学习的慎木老汉，兴奋写满了脸庞，逢人就夸温室培训办法好。

据不完全统计，春节期间新密市206个日光温室课堂，已授课700多场次，培训农民2万多人，这一活动将持续到元宵节。“农民学技术活动推动了农业高质量发展，提升了农民综合素质，助力全市种植业迈上新台阶。”新密市科协主席申军峰说。

（记者 王胜昔 通讯员 李绍光）

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