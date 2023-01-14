本报广州电 （钟欣）粤港澳大湾区科学文化传播论坛近日在广州举办。该论坛聚焦大湾区科普发展，邀请专家学者共同探讨新技术新媒体融合和跨界背景下，科学传播和科普教育发展趋势。

据介绍，该论坛由广东省科学技术厅指导，广东科学中心联合粤港澳大湾区科技馆联盟主办，邀请了多位科学传播业界专家学者作主旨报告，旨在加强粤港澳大湾区科普建设，促进区域科普资源共建共享，培育科技创新文化，提升公众科学素养，助力国际科技创新中心建设。

中国科普研究所副研究员王大鹏表示，在新时代的背景下，科普的理念、方式、方法等也发生了巨大的变化，科普要直面真问题，采用创新性的方式方法，推动公民科学素质的普遍提升。

中山大学新闻传播学院副院长、副教授邓理峰认为，深度媒介化给科普工作带来的全新挑战，科普和科学传播的价值是弘扬理性。他提出知识普及和关系培育两条技术路线，认为通过培育传受之间的信任关系，平衡科技理性与社会理性及价值理性，创新公共沟通的组织方式和过程，可改善知识科普的成效。

广州正佳自然科学博物馆馆长杜春磊认为，激活社会力量参与科普事业，培育高价值企业打造可持续科普产业，可有效促进区域科普资源共建共享，加快科学文化深度融合和科普事业创新转型升级。

论坛现场，广东科学中心还发布了科普融媒体工作室建设计划。广东科学中心主任卢金贵表示，今后科普融媒体工作室将依托粤港澳大湾区科技馆联盟、广州科普联盟和广东省科技馆研究会，进一步壮大科学传播专家团队，积极创作优质内容，为公众提供更多既能满足知识需求、又能增强精神力量的科普作品与数字服务。

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