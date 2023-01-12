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在课程建设中回答好“时代之问”

2023年01月12日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：在课程建设中回答好“时代之问”

讲述人：上海财经大学经济学院教授 夏纪军

党的二十大报告指出，教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。作为经济学教育科研一线的一名共产党员，我深感肩上的时代使命与责任。上海财经大学在人才培养中坚持立德树人的根本任务，培养具有家国情怀和使命担当的社会主义接班人。我所在的经济学院是上海市首批课程思政领航学院，作为领航学院负责人，我组织实施了学院的本科和研究生课程思政全覆盖建设。

针对经济学课程的特点，我们探索形成以课程思政案例为基础的可量化评估、可复制的高质量课程思政建设模式。我负责的《博弈与社会》课程入选上海市课程思政示范课程。党的二十大召开后，我们组织教师开发建设融二十大精神于课堂教学的课程思政案例。通过案例教学方式开展课程思政教育，不仅让学生以“盐溶于水”的方式受到社会主义核心价值观教育，也推动了专业课程的教学方法改革。在课程思政建设与实施中，广大教师也接受了一次价值观的强化，实现了高校人才培养价值引领、师德师风建设与教学方法改革协同并进。

党的二十大报告系统总结了十年来中国经济发展的成功经验，并提出了许多具有开拓性的论断和判断，强调“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一推动力”。高校肩负着培养高质量创新人才的重任，上海财经大学经济学院近十几年来积极推进创新人才培养模式改革，引领了全国经济学科最新一轮改革浪潮，极大提升了人才培养质量，我院的改革成果获得国家教学成果奖。同时，针对当前数字经济人才稀缺的现状，我们积极规划建设数字经济系列教材，全校协调筹划成立数字经济系，以培养国家急需的数字经济人才，并创新培养模式，融实践于学生培养过程，在解决重大问题的实践锻炼中培养学生，以达到知晓中国、报效祖国的目的。

中国当前正面临重大挑战和历史机遇，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。必须以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。为了系统探索中国式现代化理论，加快构建中国自主知识体系，学校以我院教师团队为核心，组建成立了“中国经济思想发展研究院”，会聚一批国内外优秀学者进行理论创新，探索构建中国经济学自主知识体系，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务，推进知识创新、理论创新、方法创新，思考并回答好中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。

（记者颜维琦、任鹏采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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