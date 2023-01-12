原标题：青岛科技大学 四阶段发力培养卓越工程师

日前，青岛科技大学首期卓越工程师班开班，同时举行了卓越工程师人才培养创新论坛。此举标志着该校工程学科本硕一体化人才培养改革正式启动。

青岛科技大学分别与赛轮集团股份有限公司（以下简称赛轮）、金能科技股份有限公司（以下简称金能）、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟）、京博控股集团（以下简称京博）签订首期卓越工程师校企联合培养协议。

根据协议，首期卓越工程师班共选拔30名优秀学生，培养方式主要有三方面创新。突出校企联合，青岛科技大学成立卓越工程师学院，与赛轮、金能、森麒麟、京博等行业头部企业共建，双方联合招生、联合培养，推动教育链与产业链深度融合。实施导师组制，青岛科技大学在传统校企“双导师”的基础上，配备导师助理，让企业工程师走进课堂、把学生的课堂搬进企业，促进教科产深度融合，提高学生工程实践能力。学生进校后既是该校的研究生，又是企业的员工，在学校学习1年专业课程、在企业进行2年实践锻炼，成为企业运营的骨干和企业管理的行家里手。

“实施卓越工程师培养计划是学校创新人才培养模式、提高人才自主培养质量的有益探索，也是学校持续打造办学特色的重要举措，学校将紧密对接经济社会需求，为国家、山东省培养一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。”青岛科技大学校长陈克正表示，青岛科技大学计划每年培养30—50名适应绿色化工、新材料等行业的创新型、复合型、国际化的卓越工程师。同时，该校探索实行“3+1+2+N”卓越工程师本硕贯通培养专项实施计划，培养模式分为四个阶段，第一阶段即本科阶段，学生在校进行3年工科基础知识学习，并到合作企业进行见习实践；第二阶段即本硕过渡阶段，时间为1年，学生在大四上学期经过推荐选拔后，进行硕士阶段公共课程和专业基础课程学习，在大四下学期达到毕业条件和学士学位授予标准后，获得本科毕业证和学位证；第三阶段即工程硕士培养阶段，学生完成硕士阶段课程学习后，在企业、科研院所进行2年左右专业实践和工程技术研发，达到毕业条件和硕士学位授予标准后，获得硕士毕业证和学位证；第四阶段即N年跟踪反馈阶段，学校持续关注毕业生工作和发展，及时反馈调整人才培养方案，进一步促进校企合作、校所联合、教科产融合。

入选首届卓越工程师班的青岛科技大学学生朱子辰高兴地说：“我一定不辜负学校和老师的期望，努力学习，潜心研究，将来做一名卓越的工程师，为解决技术难题贡献智慧和力量。”（记者 王健高 实习记者 宋迎迎 通 讯 员 李鲲鹏 刘奕辰）

(责编：郝孟佳、孙竞)