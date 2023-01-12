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江南大学：虚实融合推进智慧教学

2023年01月12日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：江南大学　　虚实融合推进智慧教学

教室里闯入“恐龙”，人与智能音响“对话”，这些科幻电影里的场景如今呈现在江南大学思政课堂上。近日，江南大学马克思主义学院教师顾益告诉科技日报记者，他们将AR、VR、人工智能等现代信息技术与马克思主义基本原理课程有机结合，使思政课上有了“科技味”，抽象原理不仅可感可知，也更入脑入心。这是江南大学推进“智慧”教学的一个缩影。

近年来，江南大学升级改造数字化教育基础设施，提升教师信息化教学能力，探索虚拟现实、人工智能等新技术在教学中的应用，提升数字化教学水平，满足“Z世代”大学生对参与教学体验的需求。

科技日报记者了解到，江南大学开设教育信息化研究中心，邀请专家讲解信息技术发展潮流趋势，组织教学工作坊活动，通过教学实训，交流切磋教育教学技能，提升教师信息化教学能力。该校每年组织教师参加微课教学比赛，检验信息化实践成果，在校级一流课程建设中加大线上线下混合式课程比例，同时构建大数据驱动教学质量考核评价体系，引导教师把握信息化背景下教学发展趋势。

据介绍，为适应数字化教学需要，江南大学加大智慧教室建设力度，目前建成了智慧教学工作站、慕课工作室等396间智慧教室，配备了网络一体化集中控制系统，集中控制多媒体电脑、投影、幕布等教学设施，配备了移频功放、红外无线扩声等教学扩声系统，为师生提供优质的音视频教学条件；为满足教学所需，该校还建设了常态化录播平台，实现了在线巡课和课程录播功能，为教书育人提供了重要的资源支撑。

在平台建设方面，近年来，江南大学建设了慕课学习平台、教学辅助平台、虚拟仿真平台等多个信息化教学平台，其中，网络教学综合平台访问人次达540万，提交作业数量达8万份。生物药物虚拟仿真教学等11个虚拟仿真实验教学一流课程已获省级、国家级立项。

“以资源开放共享为特征的信息化、数字化教学方式改变了学生的学习空间和学习方式，带来了教学供给侧和需求侧双重改革与调整。”顾益说。

日前，江南大学获评国家“5G+智慧教育”应用试点项目，未来，学校将瞄准教育教学过程中师生实时互动需求、增强现实的场景体验、教育资源优化等痛点，促进技术与教学的深度融合，优化典型的教育应用场景，促进虚实学习空间的融合，丰富学习内容的呈现方式，提升教育服务的质量，以5G+互动教学打通智慧教育的“最后一公里”。(通讯员 舒媛媛 李 慧 李 博 记者 过国忠)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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