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改革考试缓解焦虑，划定红线规范办学

十三部门联手为非学科类校外培训“立规矩”

2023年01月12日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：十三部门联手为非学科类校外培训“立规矩”

非学科类校外培训应在各地各校构建“双减”背景下德智体美劳全面培养的教育体系中发挥正面积极作用，满足学生发展综合素质的多样化需求，成为学校教育的有益补充。

钟秉枢

国家教材委体育艺术学科专委会主任

近日，科技日报记者了解到，教育部等十三部门印发了《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》（以下简称《意见》）。教育部校外教育培训监管司负责人指出，《意见》并非要禁止非学科类培训，而是要加快规范非学科类培训，使其成为学校教育的有益补充。

自2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以来，学科类培训机构得以压减治理。然而，非学科类培训机构问题也日渐凸显，亟待进一步规范。

规范办学行为

针对一些地方非学科类培训门槛偏低、鱼龙混杂的问题，《意见》依照相关法律法规和政策规定，明确非学科类培训机构与学科类培训同样实行“先证后照”制度，须依法取得主管部门的行政许可后，再依法进行法人登记。

培训机构的从业人员是否具有相应资质，是衡量一个机构是否正规的重要标准。教育部、人社部在2021年9月印发的《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》中，即对非学科类培训从业人员作出规定，要求其必须具备相应的职业（专业）能力证明。

具体来说，《意见》除要求所聘从事培训工作的人员必须具备体育、文化艺术、科技等相应类别的职业（专业）能力或具有相应类别的教师资格证外，还规定具体的职业（专业）能力资质标准可由省级以上主管部门明确，以便各部门、各省细化落实。此外，在目前教育、公安、市场监管等部门正在开展的艺考培训机构专项治理中，也将核查从业人员资质作为一项重要内容，对不符合要求的从业人员将依法清退。

而且，《意见》明确，非学科类培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月或60课时的费用，一次性收费不得超过5000元，进一步规范非学科类培训机构收费行为，保障消费者权益，减轻学生家庭校外支出负担。

优化育人功能

非学科类校外培训并非都要交给社会。教育部校外教育培训监管司负责人表示，《意见》明确要强化学校教育主阵地作用，增加非学科类学习供给，加强音乐、体育、美术等紧缺学科教师配备补充，着力解决教师队伍学科结构性矛盾，开齐开足上好音体美课程。

当前，一些非学科类培训机构刻意对体育、艺术纳入中考政策进行曲解宣传，制造焦虑，使学生家长被动参加校外培训。为此，《意见》从根源问题上着手，要求改进体育、艺术中考测试内容、方式和计分办法，切实加强过程性考核，逐步实现考试成绩等级呈现，注重对学生运动习惯和艺术素养的培养，坚决杜绝将校外培训结果与大中小学招生入学挂钩。

国家教材委体育艺术学科专委会主任钟秉枢指出，非学科类校外培训应在各地各校构建“双减”背景下德智体美劳全面培养的教育体系中发挥正面积极作用，满足学生发展综合素质的多样化需求，成为学校教育的有益补充，而不应围绕中考应试、高考加分的内容进行培训，甚至暗中与招生入学挂钩，成为“应试”的帮凶。

钟秉枢分析，针对非学科类培训行业属性突出、种类繁多等特点，此次出台的《意见》明确，要坚持部门协同的工作原则，从以往的单元治理向各方协同治理的方向发展，努力建立以政府为主导，家庭、学校、社会等多元利益相关主体共同参与的治理机制，形成多元利益主体共同参与的治理局面。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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