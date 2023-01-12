原标题：打造产学研协同育人新模式

研究生工作站建设要注重提高学科专业与经济社会发展契合度，围绕支柱产业和战略性新兴产业进行有效布局；还要注重科技成果转化，加强高端人才队伍建设。

近日，江西省首届研究生工作站建设现场推进会，在江西江铃集团新能源汽车有限公司（以下简称江铃集团）召开，总结了江西省首批研究生工作站的建设情况，分析了当前研究生工作站面临的新形势。

研究生工作站作为我国研究生培养的一种新型模式，同时也是产学研合作的重要平台，在创新型人才培养等方面发挥了重要作用。目前，研究生工作站在我国不少省份处于起步建设阶段，如何建设与管理好研究生工作站？科技日报记者对此进行了采访。

研究生工作站建设风头正劲

“简单地说，研究生工作站是由高校与企事业单位联合申请设立、出资建设，并引入企事业单位优秀科研人才和高校研究生导师共同指导研究生团队开展科技创新和成果转化的平台，是与院士工作站、博士后科研工作站相配套，成体系的高端科研创新平台，也是高校培养研究生的重要创新实践基地。”江西省教育厅相关负责人告诉科技日报记者。

据悉，江西省研究生工作站已经启动建设一年多，目前南昌大学、华东交通大学等11所高校已同智能电网联合工程实验室、江铃集团等企事业单位建设了17个研究生工作站，进站研究生导师1007名，进站研究生472名。这些工作站共获批科研项目1034项，其中国家级项目134项，省部级项目194项，项目经费超过2.2亿元，同时取得了36项省部级及以上创新成果，获授权发明专利128项；参与企业科研项目166项、技术改革项目35项，同时已转化或正在转化的科技成果88项，产生经济效益近3.22亿元。依托这些工作站建设的省部级及以上重大科研平台有152个，其中国家级平台34个。

这仅仅是江西省研究生工作站建设一年多以来的数据。着眼全国，研究生工作站的建设与推进风头正劲。

早在2019年，江苏省就为研究生工作站立了“规矩”。江苏省出台《江苏省研究生工作站管理办法》，扩展了研究生工作站设站主体的范围，明确了进站学生补贴，并打破研究生工作站“终身制”。2022年江苏省共确定了300所研究生工作站。在湖北省最新公布的研究生工作站建设名单中，湖北大学、华中科技大学等9所大学新增10所省级研究生工作站。2022年，吉林省已开展第五批研究生工作站申报工作。近日，江西省也明确提出，到2030年，打造50个左右省级优秀研究生工作站。

聚焦新兴产业培育高层次人才

在推动我国研究生培养模式改革、促进产学研融合、培养高层次人才方面，研究生工作站发挥着重要作用。

“研究生工作站的设立具有现实意义。”江汉大学研究生处副处长邱成超认为，建立研究生工作站，一方面可以使研究生将企业工程问题凝练为科学研究课题，帮助企业攻克技术难题，进行新产品开发；另一方面，企业为研究生提供研究设施和实践指导条件，有助开展人才培养和培训工作，是培养高层次科研应用型人才的重要途径。因此，研究生工作站的建立，既可以使高校充分发挥人才与科技优势，为经济建设作贡献，也可以推进研究生培养模式改革、加强产学研合作、提高自主创新能力，是推动专业学位硕士研究生产教融合协同育人的有效途径。

“加强研究生工作站建设是实施创新驱动发展战略、加快经济转型升级的迫切需要，是深化研究生教育领域综合改革、提高教育质量的必由之路，是促进研究生高质量就业的有效途径。”江西省委教育工委委员、省教育厅副厅长刘小强说，研究生工作站建设要注重提高学科专业与经济社会发展契合度，围绕支柱产业和战略性新兴产业进行有效布局；还要注重科技成果转化，加强高端人才队伍建设。如此，研究生工作站才能成为人才培养供给侧和产业需求侧要素全方位融合的示范高地、开展科技创新和成果转化的重要平台、培养研究生的重要创新实践基地。

完善工作机制是建设发展的关键

研究生工作站建设的目的是推动高校研究生教育开展产教融合，更好地落实人才培养的根本任务，提升研究生的实践能力。那么，应该如何进一步推动研究生工作站的建设与发展？

江苏省在推进高校与研究生工作站设站单位紧密合作方面，有举措亦有成效。江苏省教育厅每年组织评选“江苏省优秀研究生工作站示范基地”，并将其在产教融合方面的优秀经验进行分享。

南京大学与南京大学环境规划设计研究院集团股份公司联合共建研究生工作站。该工作站在2021年获评江苏省优秀研究生工作站示范基地，工作站自设立以来，依托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司的应用场景和工作条件，与南京大学展开深入合作，培养了一批在环保行业创新创业的优秀人才，发挥了研究生工作站建设的示范引领作用。“我们打造国内首批环保‘双创’课程《环保产业的创新创业》，由研究生工作站负责人与南京大学环境学院领导共同担任该课程班主任，5年内累计选课人数超千人，编写出版课程教材2本。此外，我们还支持学生参加创新创业大赛，筑牢产业创新后盾。”南京大学相关负责人说，研究生工作站通过“定向培养+素质提升+品质就业”的后备人才计划，支持在站研究生到企业中就业，每年根据研究生个人发展规划和在站考核情况，给予在站研究生优先录用资格。

谈到研究生工作站未来的建设与管理，华东交通大学党委副书记、校长徐长节认为，构建“项目导向、资源共享、人才共培、成果共创、互利互惠”的研究生工作站运行机制，才能推进人才培养模式改革。

“一方面，我们要求校领导带队走出校园，积极对接行业产业，全方位推进校企合作；另一方面，企业高层次人才走进校园，将工程案例带入课堂教学，通过企业参与科研平台建设，企业项目引入研究生科研，以项目为纽带，让学生直接参与企业生产研发关键环节。”徐长节介绍，该校制定了《华东交通大学省级研究生工作站管理办法（试行）》，组建了工作站管理委员会，完善“双站长”负责制，规范导师和研究生进站、在站、出站的全过程管理。另外，面向企业产业需求，他们积极实施项目制培养模式改革，专业学位研究生进入企业生产一线开展研究，学生在获得学历学位的同时，取得相关行业产业从业资质或实践经验，并帮助企业解决实际问题；行业专家深度参与专业学位研究生课程建设，结合工程实际挖掘思政元素，深入推进课程思政建设，并定期召开经验交流座谈会议，邀请省外优秀研究生工作站分享经验做法，持续改进完善研究生工作站运行与建设。(记者 魏依晨)

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