深冬时节，北京农学院图书馆西南侧的连栋温室大棚仍四季如春，棚里全年一派繁忙景象，充满收获的喜悦。2022年秋季学期刚一入学，该校就组织新生们来到大棚里参与蔬菜种植和采收。同学们听老师讲解水培和无土栽培等现代化种植技术，认真仔细地播种、采摘，劳动热情高涨。

一段时间过去，新生们种植的7000余株菜苗已经郁郁葱葱、长势喜人。据悉，为大力弘扬劳动精神，培养学生的劳动意识、提高劳动能力，北京农学院立足“农”的特色，制定《关于加强耕读教育的指导意见》，开设劳动教育32学时必修课，组织编写多册教材，将劳动教育实践活动作为2022级同学进入大学校园的“入门课程”，作为必修的“大思政课”。

泥土地里感知劳作艰辛

北京农学院师生开展农事实践活动。校方供图

学校充分挖掘校内农事劳动资源，在校内外实践基地安排耕读实践，利用校内实践教学基地和设施温室开展耕读教育，组织服务性劳动实践，将课堂由田间地头搬到校内基地场站，先后组织52个班级的1644名新生在校内实践基地开展劳动实践，学习农事知识，锻炼农事技能，增强劳动精神。

“打地垄”是重要的农事活动，但许多学生都没有见过和实际操作过。在老师的带领下，同学们走进田地，实地学习如何正确使用铁锹、铁耙等农具，实地参与翻地、平地、打垄。第一次接触农具的同学们，新奇地拿起农具投入到劳动实践当中，用铁锹将土铲出堆成田埂，再仔细进行修整打垄，最后用耙子把种植区的土壤整理平整，为后期移栽做好铺垫。

2022级同学陈青然说：“这是我第一次参加农耕活动，原本以为会很简单，但实际却遇到了各种各样的问题，我也切实体会到了农耕的不容易，短短两个小时的打垄就已经让我腰酸背痛，可以想象农民平时劳作是多么艰辛。粮食真的来之不易，今后我要从自身做起，更加珍惜粮食、绝不浪费一粒米。”

为校园树木穿“冬衣”

北京农学院学生开展劳动教育实践活动。校方供图

学校将劳动教育与新生引航相结合，与专业教育相结合、与三农人才培养相结合。组织新生开展“以劳动教育涵养三农人才”的活动，包括组织学生给校内的树木刷漆，根据季节特点进行田地耕作和农作物的种植、花卉草木移植，结合爱国卫生运动，组织清扫本校园落叶、清理垃圾，引导新生在田间地头知农学农，在校园内开展卫生运动，培养劳动精神，锻炼劳动技能。

每年秋冬之交，北京农学院校园里落叶随处可见。欣赏秋季胜景之时，也是该校开展劳动教育的契机。为了维护校园清洁，同学们拿起扫把，分区包干，连续多日协助校园工人清扫校园干道和草坪里的落叶，并将其装进一个个大的编织袋中。

“这些落叶不是垃圾，而是宝贝。树叶被送到发酵厂里可以变成肥料……”在劳动现场，老师给同学们上了一堂特殊的专业课。同学们对微生物发酵知识产生了极大兴趣，对于今后专业知识的学习变得更加渴望。

为树木涂白、杀菌防虫、保暖......严寒天气，为帮助校园里的树木顺利过冬，同学们分组分片把调好的石灰乳根据标定的基准线均匀地涂在每一棵树干上，大家不怕脏、不怕累，默契合作，为校园的树木都换上了白色“冬装”。

“这次活动中，我学到了树木养护知识，还掌握了树木防护漆的粉刷技巧。虽然很累，但能为学校环境的美化出点力，我觉得特别开心！”该校学生王宇森说。（李依环）

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