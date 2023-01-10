谭涵文

每到岁末，各类年终盘点成为人们分享的焦点，这些盘点带领我们回眸过去一年的社会点滴，也唤起每个人经历过的重要时刻、酸甜苦辣。其中，“年度汉字”“年度热词”“年度流行语”等评选，有着和“高考作文题”相似的魔力。语言文字作为社会生活的基本工具，真实记录着社会生活的方方面面，生动呈现着社会发展的脚步、人们生活的节奏。眼下，各类流行语被打上“2022”的烙印，又蕴藏着对“2023”的无限希冀。

各类语言文字盘点中，我们能深切感受到时代的发展进步，也能体味到群众生活的点点滴滴。2022年，党的二十大胜利召开，学习宣传贯彻党的二十大精神迅速掀起热潮，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。“党的二十大”“中国式现代化”“全过程人民民主”等入围流行语，镌刻了党和国家发展的重要节点，体现着新时代中国的守正创新、自信自强。“一起向未来”“我的眼睛就是尺”等热词带我们回到去年初北京的冬奥时间，中国向世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥盛会，中国体育代表团创造了历史最好成绩，北京成为全球首个“双奥之城”。而“数字藏品”“沉浸式”“冰雪经济”等热词，描绘了过去一年群众生活的丰富多彩，假日约上三五好友在雪场竞技、收集数字藏品、体验多重感官享受的沉浸式媒体作品，逐渐成为2022年的新时尚。热词与流行语之间，体现着每一个“小我”与国家的紧密连接。

盘点中涌现的新词语，既反映社会新风尚，也折射出汉语的独特魅力。新奇有趣的网络流行用语总能给我们带来新的感受和惊喜，网民妙手偶得的灵光一现，成为全民广泛使用的风趣表达。比如“电子榨菜”，指吃饭时观看视频或聆听音频，这种场景下，音视频内容成为佐餐的“下饭菜”，因此被形象地称为“电子榨菜”。网络新词本质上体现的行为和事件也许并不算新奇，但透过这些流行的新鲜表述，我们能触摸当代年轻人的生活风尚，了解年轻人的心态和精神需求，也能深切感受中国语言文字的博大精深。许多网络热词甚至早已走出国门，在日本、新加坡、马来西亚等海外汉语文化圈中广泛使用，成为世界了解中国、中国连接世界的一个窗口。

流行语盘点既是回眸，也是展望。纵观近年评选出的流行语和热词，一些词语深入长久地被更多人接受和使用，产生着延续性的影响。而盘点本身，既对过去的一年朝花夕拾，也在语言文字的变化中展望着新年的美好图景。“端稳中国饭碗”“全球安全倡议”“新型实体企业”等，有对未来世界发展的美好祝愿、对国家发展蓝图的饱满信心，也有亿万人民在新年继续奋发向上的浓厚热情。

流行语是时代变迁的注脚，也是语言文字的盛宴，它流露出真实的生活回响，也留存了深深的时代痕迹。虽然人类创造的单位“年”并不会影响时间的连续性，但每当新年到来，回望过去一年的流行语，总在字里行间让我们感受到生活蒸蒸日上、越来越好，新的一年充满无尽的可能和希望。

(责编：孙竞、李依环)