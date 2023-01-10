原标题：用脚步丈量祖国大地，向世界讲好中国故事

党的二十大报告明确指出，要“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权”。这两个“加强”凸显了新闻舆论工作的重要性。作为一名新闻传播学教师，我深感使命光荣，重任在肩。

2022年4月25日，习近平总书记在中国人民大学考察调研时指出，“希望广大青年用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中”。这对新闻传播学高等教育提出的要求，就是要培养一批真正认识中国、了解中国、热爱中国的新闻人才。

中国人民大学新闻学院长期开展的“田野课堂”特色教学项目，正是为实现这个人才培养目标服务的。我们带领学生走进偏远山区和边疆民族地区，走进县级融媒体中心和全球领军的互联网企业，让学生们亲眼见到新时代十年的伟大变革，亲身感受祖国建设的伟大成就和社会主义制度的优越性，从而立志成长为党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。

我自2021年3月带队启动“中华人民共和国脱贫攻坚口述史”项目，迄今已带领本院师生1000余人次走过5省19市65个前国家级贫困县（市、区）访谈各地县（市、区）级主要领导、脱贫攻坚和乡村振兴工作干部、驻村第一书记、脱贫户代表等逾800人。从大别山麓到滇缅边境，从乌江画廊到湘江水畔，学生们扛着摄影机、背着摄像机、架着无人机，记录下祖国的山乡巨变、民众的笑声与呼声。

去年10月以来，新闻学院党委带领全体师生不断深入学习党的二十大精神，开设“中国式现代化大讲堂”、举办新闻传播拔尖创新人才培养高端论坛、组织主题党日活动、开展联合学习等，积极推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，用党的创新理论培根铸魂、启智润心。在这些活动中我们发现，参加过“田野课堂”的学生，明显对中国式现代化的理论内涵与实践要求更有共鸣。田野实践使同学们更坚实地增强“四个自信”，更自觉地践行“两个维护”；使他们更能坚定立场、明辨是非，不为各种矮化曲解、挑拨离间、混淆视听的言论所迷惑；使他们能够基于自己的亲身经验向世界讲述有血有肉的中国故事，基于自己的专业技能向全球传递可信可敬的中国声音。

几十年来，中国人民大学新闻学院为党和国家培养了无数卓越新闻传播人才。作为新时代新闻传播学一线教师，我们将以实际行动贯彻党的二十大精神，聚焦全媒体传播体系建设和国际传播能力建设，为党和国家培养更多更优秀的新闻传播人才。

(责编：李依环、孙竞)