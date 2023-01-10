立足滇西，扎根边疆，是大理大学一直恪守的信念。

背靠苍山，面向洱海，大理大学成为全国最美高校之一。

如今，在乡村振兴的新征程上，大理大学赓续历史血脉，依托生物医药、民族文化、生态环境等学科优势，倾心助力乡村振兴，将论文写在乡村田野间。

小村庄打造国际艺术村

大理大学附近，苍山中和峰下，有个历史悠久的中和村，保存有观音殿、三月街、苍山神祠、中和寺等文化名迹。

走进中和村，村民房屋错落有致，村道两旁白族风格民居中，散布着民宿客栈、文创基地、艺术手工作坊，还有古色古香的中和书院，整个中和村沉浸在浓郁的艺术氛围中。在陶艺作坊里，几位大理大学艺术学院的学生正在直播带货。

“过去中和村比较偏僻，出租车司机都不愿意来。现在我们要把中和村打造成为国际艺术村，成为艺术家的第二居所。”年轻的村小组长杜武雄心勃勃。

杜武的底气，来自大理大学艺术学院的文化艺术帮扶。

2020年年底，大理大学艺术学院准备利用学校的文化艺术资源，打造“一村一品”，助力乡村振兴。艺术学院孙聪、周建鹏等教师来到中和村后，与一心想改变村庄面貌的杜武一拍即合。

2021年3月，中和村的村民议事中心被改造成了中和书院，这是大理大学艺术学院与中和村共同打造的“艺术乡村”试点。书院很快举办了“遇上大理”画展，吸引了清华大学美术学院院长鲁晓波等著名画家来参加。国内外的画家作品在中和书院展出，轰动了大理。

此后，农民书画家作品展、西南丝绸艺术集市等多场艺术活动纷纷在中和村举办。西南地区多个高校老师学生的绘画作品和文创产品在文创产品集市上展示售卖，中和村成为艺术作品展示和交易市场。

为了让中和村成为艺术家的第二居所，村民自有的闲置院落被梳理出来，向艺术家敞开，作为创作之所。杜武帮助村民规划租赁闲置的25个老院子，吸引艺术家“筑巢”中和村，给村民带来2500多万元的收入。

大理大学艺术学院院长赵全胜表示：“教师工作室落户村里，共同提升了师生队伍素质和乡村改造水平。高校社会服务要与培养人才结合，高校科研要与乡村振兴的需求相结合，艺术助力乡村振兴，要把科研写在大地上。”

绿水青山变为金山银山

为让滇西成为“记得住乡愁的地方”，大理大学发挥生物多样性保护、环境监测方面的地缘优势，建成了覆盖滇西北地区的国内一流生物多样性保护监测研究平台及数据中心，为云南省特别是滇西三江并流区、洱海流域的生物多样性保护等提供了科学支撑。

2012年，正是大理州云龙县大力发展核桃种植之时，当看到农户为扩大核桃种植面积而砍伐生态林，现任大理大学党职群党委副书记、驻云龙高明村第一书记的苏子峰忧心忡忡。为探索核桃产业发展与生态林保护的关系，苏子峰组织大理大学农学与生物科学学院的专业技术人才，先后多次到全县11个乡镇进行实地调查研究，共同撰写了3万余字的《云龙县核桃种植对生态林保护的影响》的调研报告，为云龙核桃产业发展规划与生态林保护提供了科学的理论支撑，用科研的力量证明“绿水青山就是金山银山”。

依托医药研发，大理大学开出滇西乡村振兴“新药方”。在大理大学带动下，美洲大蠊养殖已成为滇西部分农村的致富产业，美洲大蠊产业链每年带动制药企业产生超过15亿元的工业附加值。同时，近5年新增培训昆虫养殖户超过5000家，为农户增加药用昆虫养殖直接收益超3亿元，带动相关产业新增产值超10亿元。

为乡村培养更多的医生和教师

如何破解滇西地区百姓因病致贫、因学返贫之“痛”？大理大学交了一份高质量答卷。

依托大理大学第一附属医院的医疗资源优势，学校大力开展医疗卫生下乡服务、健康体检、义诊等活动，并与上海交通大学瑞金医院等机构联合开展先天性心脏病儿童手术等各类免费救助项目，致力于解决滇西贫困群众“看病贵、看病难”问题。

授人以鱼，更要授人以渔。大理大学第一附属医院主动接收滇西地区各基层医疗机构医护人员来院进修学习，并对滇西各州市县开展“万名医师支援农村卫生工程”、城乡对口支援以及县级医院骨干医师培训。

办学44年来，大理大学秉持“改变滇西缺医少药、教育落后状况”的初心，累计培养高素质人才15万余名。其中，80%的毕业生留在滇西等边疆少数民族地区工作，60%的毕业生工作在滇西教育、医疗一线，为滇西地区乡村振兴提供了有力的人才支撑。

大理大学打出了一套“产业技能+创业技能+就业技能”培训组合拳。目前，学校已面向全省16个州市培训各类职业从业人员17万余人。其中，培训全省中小学乡村骨干教师7万余人次。每年有近万人次的教师、学生参加“三下乡”服务活动。

苍山相伴，洱海为友，大理大学的学科优势促进乡村振兴之路仍在徐徐铺展。（张勇、阮紫嫣）

(责编：李依环、孙竞)