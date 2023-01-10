艾萍娇

近日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（以下简称《意见》），进一步深化职业教育体系建设改革。《意见》提出，推动中高职贯通衔接培养，支持优质中等职业学校与高等职业学校联合开展五年一贯制办学，推进中等职业教育与职业本科教育的衔接培养。当前，随着我国中职毕业生升学比例大幅提高，中职招生培养采取贯通衔接模式势在必行且正当其时。这不仅有利于提高中职吸引力，推动转变中职培养定位，也将提高技能人才培养质量。

据教育部统计，自2019年起，我国高职3年累计扩招400多万人。对应高职扩招，我国取消了中职毕业生的升学比例限制，中职教育的“断头路”被打通。根据北京大学中国教育财政科学研究所2020年全国中职毕业生抽样调查，在近两万份样本中，就业的比例仅为35%，在约65%升入高等院校继续学业的中职生里，约10%升入本科院校。而在长三角和珠三角经济发达地区，中职学生毕业以后直接升学的比例已在75%以上，有的省份甚至达到85%以上。

中职毕业生超过90%会选择升学，甚至在不久的将来，只要想升学就可以升学，这是大势所趋。在中职毕业生以升学为主的背景下，应大力发展中高职贯通、中本贯通培养模式，而不宜再采取中职、高职、职业本科单独培养，中职进高职、职业本科要参加统一升学考试的培养、升学方式。

我国各地的中职招生，目前包括三种类别：一是中本贯通（3+4，三年中职，四年本科学习），二是中高职贯通（3+2或五年一贯制），三是中职。从招生形势看，中本贯通很受考生和家长欢迎，在各地中考实践中，中本贯通的录取分数线超过普高分数线；中高职贯通受欢迎程度位居第二，中职则最不受学生和家长欢迎。这倒是在意料之中。被中本贯通录取，意味着完成学业后，可获得本科文凭、学士学位；被中高职贯通录取，完成学业也可获得高职文凭，并可选择专升本；而被中职录取，未来则不太确定，进高职或本科，还需要参加统一升学考试，单独招生培养的中职学校，也被学生和家长认为是办学质量不高的职业院校。

在中职毕业生大多选择升学的情形下，中职单独招生与办学的社会认可度和接受度将持续走低。相关调查显示，我国不少中职学校办学出现以升学为导向的问题，即围绕技能高考或者职教高考组织中职教学，追求升学率，这并不利于培养高素质技能人才。由于大部分毕业生都将继续深造，中职的办学定位似不能再以就业为导向，但也不能以升学为导向。这就要求必须探索中高职、中本贯通衔接培养模式，一体化设计中高职、中本课程体系，既避免中职以升学为导向办学，又让中职学生得以接受系统化的技能教育。

中职招生与培养，要么采取中本贯通方式，要么采取中高职贯通方式，都将在很大程度上提升中职的吸引力。眼下，我国正在推进高中学校多样化办学，中本贯通、中高职贯通培养方式下，高中办学将更多样化，为学生提供更多元的选择。再加上建设综合高中，会实现普职横向融合发展以及职业教育纵向贯通。

采取中高职贯通、中本贯通培养模式，学生在完成中职学业后升入高职段或本科段继续深造，无须再参加统一的升学考试，但需要进行转段的学业与技能评价。这也是对职业教育的评价改革提出的要求：强化过程评价与增值评价，而非终结性的考试评价，促使中职教育重视技能教育，由此提高技能人才的培养质量。

（作者：艾萍娇，系教育研究者）

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