2022年11月，中国人民大学“学习贯彻党的二十大精神”师生宣讲团成立，由党委书记张东刚、校长林尚立担任团长。师生宣讲团由11位在相关领域有独到见解的专家和优秀学子组成，成团前，张东刚从8个方面深刻阐释了学习贯彻党的二十大精神必须把握的核心要义和实践要求：深刻领会党的二十大的时代背景和重要意义；深刻领会党的二十大报告的主要结构和大会的主题；深刻领会过去五年的工作和新时代十年的伟大变革；深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想开辟马克思主义中国化时代化新境界的重大论断；深刻领会以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务；深刻领会分两步走全面建成社会主义现代化强国的战略安排；深刻领会对未来一个时期党和国家事业发展作出的战略部署；深刻领会坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署。

宣讲团成员、中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长、马克思主义学院教授秦宣从“讲什么”“怎么讲”“如何做好备课”三个方面阐述做好学习贯彻党的二十大精神宣讲工作的具体要求。他表示，作为宣讲团成员，一定要深刻领会党的二十大精神，在学习党的理论创新成果及其蕴含的立场观点方法时做到读原著、学原文、悟原理，把道理讲准讲深讲透讲活，增强宣讲的针对性、学术性、理论性和生动性。

中国人民大学校长林尚立是学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团的成员，他将自己的心得与师生们做了分享。他认为，党的二十大报告提出的时代要求主要有五个方面：“第一，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，这是一种鲜明而郑重的政治宣誓。第二，要深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断开辟马克思主义中国化时代化新境界。第三，要做到‘三个务必’，这是党的百年历史积淀出来的，是我们党能够基业长青的根本所在，也是新时代中国共产党人必须始终牢记的准则。第四，要牢记‘五个必由之路’，这是新时代我们经过深刻认识提炼出来的，为我们国家的发展进步明确了路径、方向和要求。第五，要以党的自我革命引领社会革命，这是时代要求的一个重要方面，也是我们党能够长期执政、行稳致远的关键所在。”

同时，林尚立对人大学子也提出了希望。他表示，作为与新时代同向同行、共同前进的一代，人大青年学子要勇做奋斗者、实干家，抓住千载难逢的历史机遇，坚定不移听党话、跟党走，以高度的使命感、责任感投入全面建设社会主义现代化国家的火热实践中。（记者 姚晓丹）

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