位于广东东莞的大湾区大学筹建办公室7日发布消息称，为了招揽全球高端人才，提升科研力量，该校邀请海外青年学者依托大湾区大学申报2023年国家优秀青年科学基金(海外)项目，加入大湾区大学，共谋发展。

作为落实国家《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重要战略部署，大湾区大学(Great Bay University)于2020年正式开始筹建，由北京大学原副校长、中国科学院院士田刚教授作为筹建负责人牵头推进筹建工作。该学校坐落于粤港澳大湾区重要节点城市东莞，占地总面积约2356亩，建筑总面积约100万平方米，预计总投入100亿元人民币。学校将于2030年整体建成，预计在校生约10000人，其中博士研究生约3000人，硕士研究生约2000人，本科生约5000人。

据悉，大湾区大学松山湖校区教学生活区将于今年6月交付使用，可满足办学初期使用需求。学校自2021年起组建师资队伍，现已初步形成涵盖物质科学、计算机、数学、物理、化学、工业工程等方向的高水平师资队伍，所有教师均有海内外知名大学、科研院所正式教研或博士后工作经历。

为了进一步提升学校科研力量，大湾区大学面向全球，从数据科学与统计学、计算与应用数学、理论物理、量子物理与信息、新能源材料、功能信息材料、先进材料结构、计算机系统、前沿计算技术、人工智能及其应用等多个重点研究方向，邀请海外青年学者依托大湾区大学申报2023年国家优秀青年科学基金(海外)项目，加入大湾区大学共谋发展，共同见证粤港澳大湾区新的发展机遇，共同为科技强国建设贡献力量。(李映民 李纯)

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