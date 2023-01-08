从“格物致知”到“造物致知”，合成生物学将颠覆我们现有的认知。“2023合成生物学国际论坛”7日在杭州举行，中国科学院院士、天津大学副校长元英进担任会议主席，这是我国合成生物领域高规格、高水平、高参与度的年度盛会，政府、产业、学术、投资各界共同探讨中国合成生物学技术、产业应用、发展趋势与投资策略。论坛由浙江省科学技术厅、天津大学指导，杭州市科学技术局、杭州市钱塘新区管理委员会、中国工程科技发展战略浙江研究院、天津大学浙江校友会联合主办。

合成生物学是继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后，以工程化的手段设计合成基因组为标志的第三次生物技术革命。作为一门前沿交叉学科，合成生物学汇聚并融合了生命科学、工程学、基因组学、信息学、数学、化学、计算机科学等诸多学科，在医药、能源、材料、化工、农业等领域具有极其广阔的应用前景。据世界自然基金会预估，到2030年工业生物技术每年可降低10亿至25亿吨二氧化碳排放。

作为此次活动的指导单位，天津大学是国内最早开展合成生物研究的高校之一。天津大学2006年开始合成生物学研究。2012年，开设《基因组设计与合成》课程。2014年，设立合成生物学硕士、博士点。2017年，开始“合成生物学”本科招生。2021年，世界卫生组织发布《负责任地使用生命科学的全球指导框架》，由天津大学牵头的《生物安全科学家行为准则天津指南》作为中国提出的道德准则成为该框架的高级别原则。（记者刘茜、陆健 通讯员赵晖）

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