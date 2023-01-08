人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“找课本茬”背后的创新精神培养

2023年01月08日08:59 | 来源：光明日报
小字号

用一副三角板能画出多少度数的角？“除了30度、45度、60度、75度……应该还有165度！”据媒体报道，对小学课本上的这道数学题，四川成都天府新区华阳小学四年级学生米之贤、廖钧宇发现，自己找到的一个答案并不在所列参考答案中，他们就这一疑问给教材编写组发去了邮件。回信中，编写组肯定了两名学生的探究精神和严谨态度，同时表示，在教材修订中采纳他们的建议。

在刚刚过去的2022年，中小学生给课本挑错而被采纳的报道屡见报端。孩子们自称“偶然”发现的背后，需要经历怎样的思考过程，具备什么样的能力品质？在学教材、用教材过程中，怎样正确看待“标准答案”，学生的创新意识、探索精神又该如何激发？记者进行了采访。

挑错的过程是探究问题的过程

“爸爸，你看语文书是不是有点问题，课文讲的是秋天，那插图怎么画的是春天开的花？”一天，中国科学院西北研究院研究员王飞腾，被自己上小学三年级的孩子问住了。

“相比文字表述，低年级学生往往对图画更敏感。孩子听新闻上说有小朋友给课本挑错成功了，对新学期发下来课本也好好‘审看’了一番，还有种兴奋感，相信自己也能发现些问题。”王飞腾说。

据媒体报道，2021秋季学期，沈阳市126中学7年级学生崔宸溪致信出版社，指出英语课本上的蜜蜂配图配成了食蚜蝇，出版社编辑为他点赞；当年10月，上海市小学生吴叶凡在翻看美术课本时看出书上的“树叶”应该是数亿年前的古生物“海百合”，出版社第一时间将错误进行溯源并上报修订；2022年4月，杭州市安吉路实验学校的张裕周，发现七年级上册《人文地理》课本中一幅地图里海地所在的位置及周围都被标为“西班牙语”，根据平时的阅读积累，张裕周认为应当是法语，出版社给予肯定……

中国智慧工程研究会创新教育专业委员会副理事长吕文清表示，这几个挑错成功的案例里，从发现疑点、查阅资料到写信求证，孩子们经历了一个真实问题探究的过程，同时还表现出各自的潜能和优势。

“一是有深度觉察和思考的习惯，二是有良好探究意识和质疑精神，三是有专业层级的知识和志趣，四是有高阶思维和认知能力。”吕文清分析，孩子们不仅用新的角度计算方法给参考答案补了漏，还表现出概念转换、知识联结、逻辑推理等高阶思维和认知能力，这也是更具高价值的创新能力；运用生物知识识别出配图问题，则表现出了专业志趣、知识积累和评鉴能力；而发现地理课本地图标注错误，不但探究意识、质疑精神突出，还表现出深度阅读、问题意识、联系社会、资料查证等创新性学习能力。

不把“参考答案”奉为圭臬，重在发展知识建构能力

在课堂讲题过程中，云南会泽茚旺高级中学数学教师赵庆准也曾多次“点拨”学生们尝试“不一样的想法”。“虽然没有给课本挑出错，但他们确实表现出很强的自学能力。有次讲到一道比较大小的题目，如果运用高中知识，需要通过构造函数求解，然而这一函数一般不容易想到。一位对数学非常感兴趣的学生接触过泰勒公式，说运用它求解就简单了。虽然这‘超纲’了，但还是对他敢于发现予以肯定。”

王飞腾也认为，即使没有成功挑错，敢于探索求证本身就有价值。“长颈鹿非常喜欢吃金合欢的叶子，但金合欢树在书里画得既高又粗，当时我儿子就问，这个配图是不是错了？”王飞腾引导孩子查阅百科全书等资料，发现课本并没有错。“在这个过程中，孩子了解了金合欢和长颈鹿彼此因生存竞争而‘相爱相杀’的科普知识，他非常感兴趣。我想，这才是真实有效的学习过程，在这一探究过程中，他对生物与环境之间的关系、生物适应性、自然选择学说都有了自己的理解和认识。”王腾飞表示，教师应保护好学生的好奇心，提升自己的专业素养，努力解答学生提问。

“在我看来，只有‘参考答案’而非‘标准答案’，教材和教参、练习册后面的答案只是作为我们做题、学习的一个参考而已。不论学生是有疑惑，还是有不同看法，我都会鼓励其充分表达自己的想法。”赵庆准说，“提出问题之后，我会引导他分析，这个问题是我们所学知识能解决的吗？问题本身逻辑有无差错？总之要和学生平等探讨、以理服人，不能打击学生自信心。”

“一味地让学生背记标准知识点和标准答案，一味地套用参考书给出的标准模式，会逐渐形成固化的思维和习惯，孩子们就会自动屏蔽‘思考’，乐于‘听说照做’，进而影响学生高阶思维和创新能力发展。”吕文清表示，“应当把课本作为缩略的‘脚本’，重在培养解决问题意识，一步步接近本质、把握本质；把课本要求作为指引，重在培养元认知能力，一步步把课本读‘薄’读透；把课本知识作为探究素材，重在发展高阶思维，一步步把知识学精学活；把标准答案作为范例，重在累积知识建构的方法和能力，一步步把课本读通。这样才可能学到最有价值的知识，也才可能应对越来越有挑战性的复杂事物和各种不确定性。”

课本是学生学习知识的桥梁

科学课本上的植物，到底是如何“长”出来的？去年2月，中小学课程研究专家、中科院植物研究专家，与中关村一小、海淀少年宫和人大附中朝阳实验学校等一线课程教学专家，组织多名5至10岁的孩子开展了一场“植物科学探究”活动。

通过志愿者导览观察、植物专家指导观察、科普画家引领精细观察和专家教学显微镜观察后，孩子们将观察结果自主记录，回到讨论室查资料，进行回溯、描述和讲解，用大白纸写写、画画，与同学、老师、专家提问交流；专家引领小朋友们游园，讲解科学家发现植物活化石的经过；教师领着孩子们采风写诗，创作科普绘画，练习传统插花……“更喜欢观察花草树木了，观察事物精细了”“探究活动让我主动探究游泳池水的颜色变化”。吕文清表示，从孩子们的反馈来看，他们的观念、思维、方法、责任感都有了真实的进阶。

如何让课本带动学生深度思考？吕文清表示，根本之策是课本升级进阶，课堂上活学活用，真正落实创新驱动，特别是对常态化教与学进行有效引导。

“我想，在教与学层面要特别关注四点：一是在更高维度上使用课本，要明白课本知识是人类实践成果的概括、总结和提炼，要在强化实践这个‘第一手知识’的基础上使用课本。如低年级要注重家务、劳动、自然观察、小探究等。二是要在更开阔的连接中把握课本，把抽离的课本知识放置在一个大的框架中，如科学与技术的整合，科学与社会的连接，以及各种综合学习的设置，有学科的整合和连接才有可能接近课本本质。三是要在‘深度理解’中穿透课本，要明白课本知识是学科知识的‘浓缩版’，是提取的精华，需要原情境的支持。如一些古诗文，能否放在作者所处时代和社会背景中设计呈现方式，给学生深度理解搭建情境。四是要在创新实践中延展课本。要明白课本完成的是‘以手指月’，而重点在于如何让孩子们真的‘把玩’一下，我们强调跨学科实践和项目学习，核心价值就在于此。在此基础上，进一步引导学生探索课本内容，把课本要求作为学习指引，把课本知识作为探究素材，把课本给出的标准答案作为范例，争取‘以一驭十’。”

吕文清表示，适应拔尖创新人才培养的要求用好课本，难点在于如何平衡标准知识、标准答案、标准路径、标准方法、标准评价等问题；在于教与学环节如何摆脱对课本的过度依赖，甚至把它作为学习内容的全部，老师只教课本，学生只学课本。“我们应当承认课本承载能力有限，它像是一座桥，让孩子们看看桥上的风景，然后走过去，而不是把‘标准’圈起来。”

（记者 周世祥）

(责编：何淼、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部