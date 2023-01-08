用一副三角板能画出多少度数的角？“除了30度、45度、60度、75度……应该还有165度！”据媒体报道，对小学课本上的这道数学题，四川成都天府新区华阳小学四年级学生米之贤、廖钧宇发现，自己找到的一个答案并不在所列参考答案中，他们就这一疑问给教材编写组发去了邮件。回信中，编写组肯定了两名学生的探究精神和严谨态度，同时表示，在教材修订中采纳他们的建议。

在刚刚过去的2022年，中小学生给课本挑错而被采纳的报道屡见报端。孩子们自称“偶然”发现的背后，需要经历怎样的思考过程，具备什么样的能力品质？在学教材、用教材过程中，怎样正确看待“标准答案”，学生的创新意识、探索精神又该如何激发？记者进行了采访。

挑错的过程是探究问题的过程

“爸爸，你看语文书是不是有点问题，课文讲的是秋天，那插图怎么画的是春天开的花？”一天，中国科学院西北研究院研究员王飞腾，被自己上小学三年级的孩子问住了。

“相比文字表述，低年级学生往往对图画更敏感。孩子听新闻上说有小朋友给课本挑错成功了，对新学期发下来课本也好好‘审看’了一番，还有种兴奋感，相信自己也能发现些问题。”王飞腾说。

据媒体报道，2021秋季学期，沈阳市126中学7年级学生崔宸溪致信出版社，指出英语课本上的蜜蜂配图配成了食蚜蝇，出版社编辑为他点赞；当年10月，上海市小学生吴叶凡在翻看美术课本时看出书上的“树叶”应该是数亿年前的古生物“海百合”，出版社第一时间将错误进行溯源并上报修订；2022年4月，杭州市安吉路实验学校的张裕周，发现七年级上册《人文地理》课本中一幅地图里海地所在的位置及周围都被标为“西班牙语”，根据平时的阅读积累，张裕周认为应当是法语，出版社给予肯定……

中国智慧工程研究会创新教育专业委员会副理事长吕文清表示，这几个挑错成功的案例里，从发现疑点、查阅资料到写信求证，孩子们经历了一个真实问题探究的过程，同时还表现出各自的潜能和优势。

“一是有深度觉察和思考的习惯，二是有良好探究意识和质疑精神，三是有专业层级的知识和志趣，四是有高阶思维和认知能力。”吕文清分析，孩子们不仅用新的角度计算方法给参考答案补了漏，还表现出概念转换、知识联结、逻辑推理等高阶思维和认知能力，这也是更具高价值的创新能力；运用生物知识识别出配图问题，则表现出了专业志趣、知识积累和评鉴能力；而发现地理课本地图标注错误，不但探究意识、质疑精神突出，还表现出深度阅读、问题意识、联系社会、资料查证等创新性学习能力。

不把“参考答案”奉为圭臬，重在发展知识建构能力

在课堂讲题过程中，云南会泽茚旺高级中学数学教师赵庆准也曾多次“点拨”学生们尝试“不一样的想法”。“虽然没有给课本挑出错，但他们确实表现出很强的自学能力。有次讲到一道比较大小的题目，如果运用高中知识，需要通过构造函数求解，然而这一函数一般不容易想到。一位对数学非常感兴趣的学生接触过泰勒公式，说运用它求解就简单了。虽然这‘超纲’了，但还是对他敢于发现予以肯定。”

王飞腾也认为，即使没有成功挑错，敢于探索求证本身就有价值。“长颈鹿非常喜欢吃金合欢的叶子，但金合欢树在书里画得既高又粗，当时我儿子就问，这个配图是不是错了？”王飞腾引导孩子查阅百科全书等资料，发现课本并没有错。“在这个过程中，孩子了解了金合欢和长颈鹿彼此因生存竞争而‘相爱相杀’的科普知识，他非常感兴趣。我想，这才是真实有效的学习过程，在这一探究过程中，他对生物与环境之间的关系、生物适应性、自然选择学说都有了自己的理解和认识。”王腾飞表示，教师应保护好学生的好奇心，提升自己的专业素养，努力解答学生提问。

“在我看来，只有‘参考答案’而非‘标准答案’，教材和教参、练习册后面的答案只是作为我们做题、学习的一个参考而已。不论学生是有疑惑，还是有不同看法，我都会鼓励其充分表达自己的想法。”赵庆准说，“提出问题之后，我会引导他分析，这个问题是我们所学知识能解决的吗？问题本身逻辑有无差错？总之要和学生平等探讨、以理服人，不能打击学生自信心。”

“一味地让学生背记标准知识点和标准答案，一味地套用参考书给出的标准模式，会逐渐形成固化的思维和习惯，孩子们就会自动屏蔽‘思考’，乐于‘听说照做’，进而影响学生高阶思维和创新能力发展。”吕文清表示，“应当把课本作为缩略的‘脚本’，重在培养解决问题意识，一步步接近本质、把握本质；把课本要求作为指引，重在培养元认知能力，一步步把课本读‘薄’读透；把课本知识作为探究素材，重在发展高阶思维，一步步把知识学精学活；把标准答案作为范例，重在累积知识建构的方法和能力，一步步把课本读通。这样才可能学到最有价值的知识，也才可能应对越来越有挑战性的复杂事物和各种不确定性。”

课本是学生学习知识的桥梁

科学课本上的植物，到底是如何“长”出来的？去年2月，中小学课程研究专家、中科院植物研究专家，与中关村一小、海淀少年宫和人大附中朝阳实验学校等一线课程教学专家，组织多名5至10岁的孩子开展了一场“植物科学探究”活动。

通过志愿者导览观察、植物专家指导观察、科普画家引领精细观察和专家教学显微镜观察后，孩子们将观察结果自主记录，回到讨论室查资料，进行回溯、描述和讲解，用大白纸写写、画画，与同学、老师、专家提问交流；专家引领小朋友们游园，讲解科学家发现植物活化石的经过；教师领着孩子们采风写诗，创作科普绘画，练习传统插花……“更喜欢观察花草树木了，观察事物精细了”“探究活动让我主动探究游泳池水的颜色变化”。吕文清表示，从孩子们的反馈来看，他们的观念、思维、方法、责任感都有了真实的进阶。

如何让课本带动学生深度思考？吕文清表示，根本之策是课本升级进阶，课堂上活学活用，真正落实创新驱动，特别是对常态化教与学进行有效引导。

“我想，在教与学层面要特别关注四点：一是在更高维度上使用课本，要明白课本知识是人类实践成果的概括、总结和提炼，要在强化实践这个‘第一手知识’的基础上使用课本。如低年级要注重家务、劳动、自然观察、小探究等。二是要在更开阔的连接中把握课本，把抽离的课本知识放置在一个大的框架中，如科学与技术的整合，科学与社会的连接，以及各种综合学习的设置，有学科的整合和连接才有可能接近课本本质。三是要在‘深度理解’中穿透课本，要明白课本知识是学科知识的‘浓缩版’，是提取的精华，需要原情境的支持。如一些古诗文，能否放在作者所处时代和社会背景中设计呈现方式，给学生深度理解搭建情境。四是要在创新实践中延展课本。要明白课本完成的是‘以手指月’，而重点在于如何让孩子们真的‘把玩’一下，我们强调跨学科实践和项目学习，核心价值就在于此。在此基础上，进一步引导学生探索课本内容，把课本要求作为学习指引，把课本知识作为探究素材，把课本给出的标准答案作为范例，争取‘以一驭十’。”

吕文清表示，适应拔尖创新人才培养的要求用好课本，难点在于如何平衡标准知识、标准答案、标准路径、标准方法、标准评价等问题；在于教与学环节如何摆脱对课本的过度依赖，甚至把它作为学习内容的全部，老师只教课本，学生只学课本。“我们应当承认课本承载能力有限，它像是一座桥，让孩子们看看桥上的风景，然后走过去，而不是把‘标准’圈起来。”

（记者 周世祥）

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