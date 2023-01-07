原标题：学习宣传二十大，首都教育在行动|北京教育系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会暨首都大中小学宣传工作专题培训会（第五期）举办

1月6日，北京教育系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会暨首都大中小学宣传工作专题培训会（第五期）顺利举办。中共中央党史和文献研究院第七研究部审稿处处长单伟围绕“深入学习领会党的二十大精神”作专题辅导报告，北京教育新闻宣传学会副理事长、秘书长王宇主持会议。

本次培训由北京市委教育工委主办、北京教育新闻宣传学会承办，旨在引导教育系统各单位学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，紧扣教育系统使命任务，做好首都大中小学宣传工作，推进党的二十大精神入脑入心、走深走实。本次培训也是首都大中小学宣传工作专题培训会自举办以来首次全员线上培训。来自北京地区各高校、各区教育主管部门等48家会员单位、近1500人齐聚云端同步参与培训。

单伟围绕“深入学习领会党的二十大精神”作专题辅导报告

在培训中，单伟以《深入学习领会党的二十大精神》为题，重点围绕党的二十大的主题和主要成果、过去5年的工作和新时代10年的伟大变革、学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴、全面建设社会主义现代化国家的目标任务、坚持党的全面领导和全面从严治党等多个角度讲授学习体会，对党的二十大精神进行了全面、深入、系统的阐释解读。

单伟指出，当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，就是认真学习党的二十大精神，把党的二十大精神贯彻落实到党和国家工作各方面全过程，转化为指导实践、推动工作的强大力量。要从党和国家的历史方位、大会的主题和主要成果、新时代新征程中国共产党的使命任务等方面认识党的二十大召开的重大意义，深刻把握党和国家事业发展进程赋予党的二十大的历史使命，深刻理解党的二十大主题的纲领地位和作用，深刻认识党的二十大取得的重大成果。他强调，认真学习领会党的二十大精神，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记空谈误国、实干兴邦，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

此次专题培训重点突出、视野开阔、深入浅出，对首都教育系统各单位学习宣传贯彻党的二十大精神具有重要的指导和促进作用，受到参训人员一致好评。

北京教育新闻宣传学会副理事长、秘书长王宇说：“本次培训既有理论高度，也有思想深度，并结合实践展开，为大家呈现了一堂生动的思政课。此次培训有助于教育系统各单位准确理解和领会党的二十大精神，廓清思想迷雾、指导工作实践，切实把党的二十大精神学习成效转化为推动教育宣传工作高质量发展的生动实践。”

北京工商大学党委宣传部副部长杨艳萍说：“通过聆听专题报告，我对党的二十大提出的以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图有了更全面深入的认识。作为首都高校宣传教育工作者，要以更加奋发有为的实际行动，做到学思悟贯通、知信行统一，踔厉奋发、勇毅前行，将学习宣传贯彻党的二十大精神落实到工作中，推动走深走实。”

北京教育科学研究院组织宣传部副部长郭冠伟表示，本次培训让自己为党和国家在过去5年的工作和新时代10年的伟大变革而感到骄傲和自豪。作为一名从事党的宣传工作的干部，要紧紧围绕报告提出的伟大建党精神、理想信念教育、法治宣传教育等方面持之以恒做好宣传工作，为党和人民筑起坚强的宣传阵地。

北方工业大学宣传部干部姜亚东表示，此次参加北京教育新闻宣传学会组织的第五期线上培训会，深受教育、深受触动、深受启发。作为高校宣传工作者，要坚决做党的二十大精神的积极传播者和模范践行者，学深学透、把握精髓要义、立足新要求、找准新坐标、展现新作为，把党的二十大精神学习宣传工作融入立德树人全过程，融入教育教学各环节，做到入脑入心、落地落实，切实将党的二十大精神宣传成果转化为推动学校高质量发展的生动实践。

未来，在北京市委教育工委的统一领导下，北京教育新闻宣传学会将结合教育系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神的相关要求，持续开展多形式、分层次、广覆盖的专题培训活动，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神引向深入。

(责编：郝孟佳、熊旭)