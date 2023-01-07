原标题：大湾区大学筹建获进展 松山湖校区第一标段封顶

大湾区大学(松山湖校区)第一标段6日全面封顶。这标志着该学校筹建工作迈入新阶段，大湾区大学(松山湖校区)预计2023年完成教学区建设并投入使用。

大湾区大学是粤港澳大湾区集聚全球高端创新资源要素的重要平台，该大学将设置两个校区，总面积达2350亩，其中东莞松山湖校区总占地面积约256亩，总建筑面积约24.8万平方米，总投资约22.34亿元人民币。此次全面封顶的松山湖校区第一标段总建筑面积约11万平方米，主要包括教学楼、宿舍楼、体育馆及食堂等。

此外，已于2022年8月开工的第二标段进展喜人，目前完成了基础工程和基坑工程施工，正全面推进主体工程建设，其中9号楼、12号楼将近封顶，总计完成约5万平方米。连同第一标段，大湾区大学(松山湖校区)已完成主体结构约16万平方米，为学校办学申报和开办招生创造了良好条件。

大湾区大学(松山湖校区)作为大湾区大学的启动校区，既是学校向社会亮相的重要名片，也是学校广泛吸纳英才、培养人才的重要承载地。(李映民 李纯)

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