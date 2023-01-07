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重庆：乡村教师、基层医生等可评聘正高职称

2023年01月07日00:03 | 来源：新华网
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原标题：重庆：乡村教师、基层医生等可评聘正高职称

　　新华社重庆1月6日电（记者黄兴）记者从重庆市人力社保局获悉，该局近日会同重庆市相关部门出台文件，明确乡村教师、基层医生等专业技术人员可评聘正高职称。此举旨在拓展基层事业单位专业技术人员的成长空间，保障专业技术人员“引得来、干得好、留得住”，为乡村振兴提供人才支撑。

　　重庆市人力社保局相关负责人介绍，重庆将分行业提高各类基层事业单位专业技术岗位最高等级。今后，乡镇中小学、乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心的专业技术人员，最高可评聘专业技术正高三级岗位；乡镇农业、文化、工程等类型事业单位的专业技术人员，最高可评聘专业技术副高五级岗位。与现行政策相比，专业技术岗位最高等级均大幅上升。

　　文件还明确，新增设置“定向评价、定向使用”职称岗位。乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、乡镇（街道）农业服务机构等事业单位，可按不超过本单位专业技术岗位总量的3%增设定向副高级岗位，专项用于聘用取得“定向评价”职称的专业技术人员。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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