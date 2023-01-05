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创新青少年“体+育”发展方式

——江苏构建体教融合新格局

2023年01月05日08:36 | 来源：光明日报
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日前，国家体育总局青少司组织中央媒体开展了青少年体育走基层（江苏站）活动。活动通过线上走基层搭建了相互之间交流的平台，以文字、图片和视频的方式，对江苏省体校建设、学校体育俱乐部建设、省级高水平单项业余训练点建设等方面工作进行了全方位展示。

近年来，江苏省青少年体育工作以提高青少年体育公共服务能力为基础，以体教融合为抓手，以青少年体质健康促进和竞技体育后备人才质量效益提升为核心，不断拓宽工作思路，创新青少年“体+育”工作发展方式，构建出具有江苏特色的新时代体教融合新格局。

江苏省体育局局长陈少军介绍，江苏省积极开展优质体育进校园活动，丰富学校课后体育文化；不断壮大体育传统特色学校队伍，提高青少年身体素质；办好各级各类青少年体育竞赛，培养学生体育锻炼的兴趣，更多地发现优秀后备苗子。

“双减”政策出台后，为加快推进工作落实落细，进一步加强体育类校外培训机构的服务监管工作，江苏省制定了《江苏省青少年（幼儿）体育类校外培训机构管理办法（试行）》《关于进一步规范中小学体育俱乐部建设管理的通知》，并开展了十五批省级青少年奥林匹克体育俱乐部创建工作。

江苏省教育厅体卫艺处处长张鲤鲤表示，目前江苏省达标社会青少年体育俱乐部达700余家，以此促进体育类校外培训机构规范有序发展。推动青少年体育俱乐部和体校“双进”校园，丰富课后体育服务的项目和形式，助力提高学校体育质量的同时，也推动青少年体育俱乐部更好更快发展。

为丰富青少年课余生活，提高身体素质，形式多样的“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动、线上运动打卡、网上快乐体操竞赛、“六一”亲子体育跑等活动在江苏省全年开展，以实际行动营造“体育让生活更美好”的浓厚氛围。据了解，每年举办青少年体操节活动，全省有近400支代表队，2000多名运动员参加活动；每年在2个不同城市举办全省青少年冰雪嘉年华活动，参与人数超过3000人次。持续开展青少年体育国际交流活动，“一带一路”国际青少年足球邀请赛和“珂缔缘”国际青少年足球邀请赛已逐步形成青少年足球品牌赛事，“贝贝杯”全国青少年足球赛已成功举办23届。

针对当前体校发展出现的问题，江苏省不断加强阵地建设，创新后备人才培养体系，进一步优化举措，提升各级各类体校发展的动力。省体育局青少处处长刘斌说：“少年儿童体育学校承担着发现、培养和输送竞技体育后备人才的重要任务，是竞技体育可持续发展的重要阵地和基础力量。为推动江苏省少儿体校高质量发展，经过调研后制订了《江苏省少年儿童体育学校建设指导意见》。到2025年，我省将全面实现‘有组织机构、有教练队伍、有场馆设施、有经费保障、有训练竞赛、有人才输送’六有目标，形成体系健全、制度完善、充满活力、绩效明显的少儿体校发展新局面。”

为满足广大青少年日益增长的多元化、多层次的体育需求，在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时，该省推动建立省级青少年体育训练中心，先期在南京、常州和扬州市3所少年儿童体校进行试点，在抓住后备人才核心任务的同时，依托体校成立当地青少年运动技能培训中心和学校体育服务中心，促进体校主动融入社会，积极向学校和周边社区开放，拓展专项技术力量资源，为广大青少年提供更多的体育公共服务，发挥体育的多元功能和体校的综合价值。

“青少年是体育文化的继承者、传播者、受益者，是体育文化传播的最大主体。促进青少年健康发展是一项长期、系统工程，下一阶段，江苏省将在‘健康第一’的教育理念下，进一步协同推进青少年体育公共服务和竞技体育工作，推动青少年体育的高质量发展。”陈少军说。

（记者 王东）

(责编：何淼、郝孟佳)

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