原标题：发挥“工海”学科特色，努力建成“四个基地”

李清彪 集美大学党委副书记、校长

党的二十大报告指出，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。集美大学将深入学习贯彻党的二十大精神，加强创新引领，弘扬优良学风，将学校加快建设成为“工海”特色更加鲜明的一流大学。

深入实施人才强校战略，打造创新人才的培养基地。集美大学坚持党对人才工作的全面领导，深化人才制度改革，坚持学风为重、引育并重。推进“大师+团队+平台”引育模式。5年来引进各类人才近500人，新增国家级和省部级人才100余人次，具有博士学位的教师数量增长一倍多，占教师总数的比例提升近30个百分点。学校将继续加强人才工作的顶层设计和战略谋划，以优良学风激发人才的创新活力，营造校园的创新氛围，培养更具创造能力的学生，打造创新人才的培养基地。

加强关键核心技术攻关, 打造关键技术的攻关基地。集美大学发挥“工海”学科特色，大力弘扬务实严谨学风，面向产业重大需求，加强自主创新。近年来，集美大学在船舶自动驾驶、海洋腐蚀防护、鱼类遗传育种、坛紫菜种质改良、机械抗疲劳制造、海洋可再生能源利用等领域下大功夫,取得一系列进展。集美大学还将以“工海”科技前沿和行业产业关键问题为导向，加强基础性和前沿性研究，在研究实践中发扬优良学风，实施水产育种计划、智慧海洋计划、海洋牧场装备计划、海洋能源装备计划等，着力建设一批更高水平的创新研发平台，打造技术攻关基地。

强化科技成果转化，打造高新技术的孵化基地。集美大学围绕产业技术攻关，主动服务省市重点发展产业，精准对接产业发展需求，加速推进科技成果转化，近5年累计派出省市科技特派员600余人，年均开展科技攻关、项目合作100多项，在厦成果转化580多项，2021年科技成果转化合同金额位列全国第19位、福建省第1位。

强化科研教学深度融合，打造知识创新的研究基地。集美大学以学科竞赛为抓手，将教师科研实践融入人才培养中，激励学生深度参与科研实践，并在教师指导学生实践的过程中，为学生植入正向价值理念、培养优良学风，通过实践结果推进知识创新研究。学校成立了创新创业中心，聘请校内外专家组建导师团队，引入企业、校友等资源，将学科竞赛与学生创新实践选修课程、“三下乡”社会实践相结合，让实践、科创成为每一位学生在校期间的“必修课”，让学生走进企业、田间地头，深入城乡社区，通过实践推动理论知识创新。

(责编：郝孟佳、何淼)