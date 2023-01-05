原标题：涵养优良学风，壮大农业科技创新力量

张 强 山西农业大学党委副书记、校长（院长）

党的二十大报告提出，加快建设农业强国。农业院校要加快汇聚人才、科技、成果等优势资源，壮大农业高校科研力量，更好地服务农业强国建设新实践。

近年来，山西农业大学（山西省农业科学院）持续发挥科技创新优势，为服务农业强国和农业农村现代化建设奠定了基础。

面对新使命、新任务，山西农业大学（山西省农业科学院）将认真学习贯彻党的二十大精神，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，坚持创新资源投入与科研道德、学风建设共同驱动，坚持创新人才培养、创新体系构建、创新生态打造一体化推进，努力为建设农业强国提供有力的人才、科技和智力支撑。

我们要培养更多知农爱农新型人才，打造农业科技创新人才“蓄水池”。学校将坚守立德树人根本任务，扎实推进新农科建设，强化专业知识教育和学风养成，要求广大教师科研人员发扬我校“甘于奉献、敬业乐教”的教风，鼓励广大教师科研人员将教学、科研过程中的优良作风融入教学培养；引导广大学生秉持我校“勤奋学习、注重实践”的学风，努力成长为能在农业强国建设伟大实践中扛大梁、担大任、干大事的知农爱农、学农事农、强农兴农的农业科技创新人才。

我们要完善农业科技创新体系，激发农业高质量发展“动力源”。坚持科技是第一生产力、创新是第一动力的理念，坚持农业科技自立自强，以国家战略和区域农业产业发展需求为导向，建立有组织的科研体系，弘扬集智攻关、团结协作的协同精神，在耕地保护、产业链条升级等领域加强原创性、引领性科技攻关，提升科技创新实力和水平。要继续实施“人才优先、人才强校”战略，构建人才评价体系，精准引才、精心育才，努力建设农业科技人才中心和创新高地。要完善科研项目立项评审机制，以“研究真问题、真研究问题”为导向，形成基础研究—应用研究—成果转化一体化发展的局面。要构建新型社会服务体系和成果转化体系，加强校地校企合作，让科技成果更好服务产业发展。

要构建良好创新生态，营造适宜我校农业科技创新的“小气候”。加强对广大教师科研人员的教育培训，大力宣传我国科学家及我校著名专家教授的优秀事迹，推动科学家精神进学院（所、中心）、进课题组、进团队、进头脑；加强科研作风学风培育，营造崇尚学术民主、坚守诚信底线、反对浮夸浮躁、反对投机取巧、反对科研领域“圈子”文化的风清气正的科研环境；要大力实施学术交流繁荣工程，促进学术交流与科技合作，营造崇尚学术活动、传承学术薪火、创新学术成果、弘扬学术文化的浓厚氛围。

(责编：郝孟佳、何淼)