原标题：以顶天立地人本实现新担当新作为

陈文兴 中国工程院院士、浙江理工大学校长

党的二十大报告强调，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。

浙江理工大学将认真学习贯彻党的二十大精神，立足浙江、服务全国、面向世界，不断拓展校地合作的广度深度，完善成果转化激励机制，提升科技自主创新能力，在构建新发展格局中展现新作为、实现新担当。在这个过程中，我们认为重点要做到三点：顶天、立地、人本。

顶天，紧盯“四个面向”，打造科技创新策源地。近年来，浙江理工大学夯实基础研究，提升原始创新能力；做有组织的科研，组织实施重大科技任务，承担了一批国家重点研发计划项目，加快行业关键核心技术重大突破；积极推进高能级平台建设，共建国家和省部级科技创新平台20余个。

立地，服务区域发展，打造科技成果转化地。近年来，浙江理工大学按照“学校布点、学院建点、团队蹲点”模式，将学科团队前置到产业集聚区，建立地方产业研究院13个，聚焦技术难题，建立企业重点技术需求清单和高校重点学科专业、人才团队供给清单，双向匹配、有效对接。由校科协牵头，浙江理工大学开展“我为企业解难题”“百个支部进百企”“博士党员进企业、技术服务零距离”活动，为企业破解难题700余个。近期，浙江理工大学向浙江山区26县免费开放了175件具有市场应用价值的发明专利，让科研成果惠及更多中小微企业，为共同富裕示范区建设提供强有力的科技支撑。

人本，营造优良生态，打造人尽其才新天地。近年来，浙江理工大学高度重视科学道德和学风建设，打造积极向上的学术氛围，弘扬科学家精神，激发更多的原始创新成果。学校深化政策改革，完善管理流程，建立合理的学术评价体系，有效配置学术资源，促进良好的学术生态建设，激励和保障科研人员的积极性。浙江理工大学还在浙江省内率先推动职称改革，设立“社会服务与推广型”评聘类别，破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖励倾向，鼓励应用型科研人员把论文写在“工厂车间”，以产业化方式让科技创新成果不断涌现，让高质量发展新动能不断壮大。

(责编：郝孟佳、何淼)