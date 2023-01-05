人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

以顶天立地人本实现新担当新作为

——大学书记校长谈涵养优良学风

2023年01月05日08:26 | 来源：科技日报
小字号

原标题：以顶天立地人本实现新担当新作为

陈文兴 中国工程院院士、浙江理工大学校长

党的二十大报告强调，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。

浙江理工大学将认真学习贯彻党的二十大精神，立足浙江、服务全国、面向世界，不断拓展校地合作的广度深度，完善成果转化激励机制，提升科技自主创新能力，在构建新发展格局中展现新作为、实现新担当。在这个过程中，我们认为重点要做到三点：顶天、立地、人本。

顶天，紧盯“四个面向”，打造科技创新策源地。近年来，浙江理工大学夯实基础研究，提升原始创新能力；做有组织的科研，组织实施重大科技任务，承担了一批国家重点研发计划项目，加快行业关键核心技术重大突破；积极推进高能级平台建设，共建国家和省部级科技创新平台20余个。

立地，服务区域发展，打造科技成果转化地。近年来，浙江理工大学按照“学校布点、学院建点、团队蹲点”模式，将学科团队前置到产业集聚区，建立地方产业研究院13个，聚焦技术难题，建立企业重点技术需求清单和高校重点学科专业、人才团队供给清单，双向匹配、有效对接。由校科协牵头，浙江理工大学开展“我为企业解难题”“百个支部进百企”“博士党员进企业、技术服务零距离”活动，为企业破解难题700余个。近期，浙江理工大学向浙江山区26县免费开放了175件具有市场应用价值的发明专利，让科研成果惠及更多中小微企业，为共同富裕示范区建设提供强有力的科技支撑。

人本，营造优良生态，打造人尽其才新天地。近年来，浙江理工大学高度重视科学道德和学风建设，打造积极向上的学术氛围，弘扬科学家精神，激发更多的原始创新成果。学校深化政策改革，完善管理流程，建立合理的学术评价体系，有效配置学术资源，促进良好的学术生态建设，激励和保障科研人员的积极性。浙江理工大学还在浙江省内率先推动职称改革，设立“社会服务与推广型”评聘类别，破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖励倾向，鼓励应用型科研人员把论文写在“工厂车间”，以产业化方式让科技创新成果不断涌现，让高质量发展新动能不断壮大。

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部